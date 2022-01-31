Калининградская​ область,​ это чья территория?

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31 января 2022, 11:13 Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха «Всеамериканский литературный форум»

Разговоры на тему, кому по праву должен​ принадлежать северо-западный российский анклав, время от времени вспыхивает среди общественности ряда​ стран.​

Белорусы ссылаются на архивные материалы,​ из коих следует, что​ Великое княжество литовское некогда покоилось на​ территории нынешней Беларуси. У каждой из прибалтийских стран есть свои козыри. Молдаване себя считают обделёнными,​ из-за отсутствия выхода к морю и присоединение этого лакомого кусочка дало бы возможность Молдавии считать себя морской державой. Тогда бы и молдавское вино слаще стало и выросли бы надои молока на душу населения.​ Пока ещё своего слова не сказали армянские “титулованные”​ патриоты, любители​ исследовать пожелтевшие страницы древней истории. Вероятно, ищут связь между​ расположенным в Армении русским посёлком​ Воронцовка, переименованным большевиками в Калинино и столицей “спорной “ области,​ названной​ в честь того же Всесоюзного старосты, Михаила Ивановича. Хотя, если учесть, что​ его тёзками являются более ста посёлков,​ городов, мясокомбинатов и прочих объектов не последней важности,​ то список претендентов достаточно широк.​ И монголы не прочь принять участие в этой дискуссии. Насколько мне помнится, Великий монгольский полководец, Чингиз-хан именно в этих краях обливался слезами, сокрушаясь, что больше некуда идти.​

До сих пор, особенно усердствуют, ссылаясь на общую границу, литовские воздыхатели​ о справедливом, в их понимании,​ распределении земельных угодий, лесов, парков культуры и отдыха, бильярдных столов и прочих материальных ценностей.

А, впрочем, Калининградская область, действительно, могла​ бы войти в состав​ Литовской ССР,​ если бы этому не помешали сами…​ литовцы.

После разгромной победы над фашистской Германией, страны-победители сели за круглый стол,​ с намерением​ перекроить европейские границы и, по ​решению Потсдамской конференции, ​ северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, вошла в состав​ СССР, а​ позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область окончательно​ признана владением Советского Союза. Отошли к СССР и Восточная часть Польши, несколько районов Финляндии, Западная Украина, Северная Буковина, Бессарабия, Курильские острова, Южный Сахалин, Тува.

Тогда и возникла потребность, в связи с новыми условиями, перекроить карты социалистических республик Советского Союза, чтобы распределить​ вышеназванные территории.​ Естественно, в Кремле задумались, как быть с​ северной частью​ немецкой провинции Восточной Пруссии. Я бы на месте Сталина организовал Восточно-Прусскую советскую социалистическую республику, присоединил бы к ней Германскую демократическую республику, а там глядишь и Западная Германия напросилась бы в её состав.

Но история, как известно, не признает сослагательного наклонения, к сожалению.​

Казалось бы, самый раз, присоединить новые территории к,​ имеющей общую границу республике, Литовской ССР, но и здесь загвоздка.

Если 9 мая 1945 года весь советский народ праздновал всеобщую победу во второй мировой войне, то​ для советского государства война всё ещё продолжалась, потому как,​ в прибалтийских странах и особенно в Литве,​ вооруженные бандформирования собрались воевать с Советской властью. Каждый день раздавались​ выстрелы и гибли люди. Не рискуя нападать на воинские части, “лесные братья” вымещали своё зло на мирном населении и убивали​ своих земляков,​ работавших в советских органах.​ Я, чисто по-человечески не понимаю руководителей литовских партизан. Отважиться на борьбу со своим малочисленным составом с армией, сокрушившей мощную германскую машину…​ Решиться воевать с армией, которая не только превосходила в численности, но и имела огромный​ опыт ведения боевых действий, мог только самоубийца.​ К тому же уничтожение​ мирных граждан, не есть решение вопроса. Чтобы засушить дерево, нужно корни подрезать, а не листочки срывать.​ Естественно, в таких условиях не могло быть и речи о присоединении Восточно-Прусской провинции к Литовской ССР.

И чего добились недальновидные, не имеющего элементарного государственного мышления, взявшиеся за оружие противники Советской власти. Не только лишились огромной территории, но недосчитались ещё и части своего населения. Советская власть предусмотрительно высылала таких же горе-патриотов,​ сочувствующих партизанам жителей, за Урал. А убивая мирных граждан, партизаны, добились только одного - сделали несчастными сотни, тысячи семей.

Теперь же поздно возвращаться к этой теме, вспоминать, да поминать,​ ни в кулуарных беседах и ни​ с государственных трибун. Как говорится: ”После драки кулаками не машут”.

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