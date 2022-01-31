Калининградская​ область,​ это чья территория?

Разговоры на тему, кому по праву должен принадлежать северо-западный российский анклав, время от времени вспыхивает среди общественности ряда стран.
Белорусы ссылаются на архивные материалы, из коих следует, что Великое княжество литовское некогда покоилось на территории нынешней Беларуси. У каждой из прибалтийских стран есть свои козыри. Молдаване себя считают обделёнными, из-за отсутствия выхода к морю и присоединение этого лакомого кусочка дало бы возможность Молдавии считать себя морской державой. Тогда бы и молдавское вино слаще стало и выросли бы надои молока на душу населения. Пока ещё своего слова не сказали армянские “титулованные” патриоты, любители исследовать пожелтевшие страницы древней истории. Вероятно, ищут связь между расположенным в Армении русским посёлком Воронцовка, переименованным большевиками в Калинино и столицей “спорной “ области, названной в честь того же Всесоюзного старосты, Михаила Ивановича. Хотя, если учесть, что его тёзками являются более ста посёлков, городов, мясокомбинатов и прочих объектов не последней важности, то список претендентов достаточно широк. И монголы не прочь принять участие в этой дискуссии. Насколько мне помнится, Великий монгольский полководец, Чингиз-хан именно в этих краях обливался слезами, сокрушаясь, что больше некуда идти.
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До сих пор, особенно усердствуют, ссылаясь на общую границу, литовские воздыхатели о справедливом, в их понимании, распределении земельных угодий, лесов, парков культуры и отдыха, бильярдных столов и прочих материальных ценностей.
А, впрочем, Калининградская область, действительно, могла бы войти в состав Литовской ССР, если бы этому не помешали сами… литовцы.
После разгромной победы над фашистской Германией, страны-победители сели за круглый стол, с намерением перекроить европейские границы и, по решению Потсдамской конференции, северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, вошла в состав СССР, а позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область окончательно признана владением Советского Союза. Отошли к СССР и Восточная часть Польши, несколько районов Финляндии, Западная Украина, Северная Буковина, Бессарабия, Курильские острова, Южный Сахалин, Тува.
Тогда и возникла потребность, в связи с новыми условиями, перекроить карты социалистических республик Советского Союза, чтобы распределить вышеназванные территории. Естественно, в Кремле задумались, как быть с северной частью немецкой провинции Восточной Пруссии. Я бы на месте Сталина организовал Восточно-Прусскую советскую социалистическую республику, присоединил бы к ней Германскую демократическую республику, а там глядишь и Западная Германия напросилась бы в её состав.
Но история, как известно, не признает сослагательного наклонения, к сожалению.
Казалось бы, самый раз, присоединить новые территории к, имеющей общую границу республике, Литовской ССР, но и здесь загвоздка.
Если 9 мая 1945 года весь советский народ праздновал всеобщую победу во второй мировой войне, то для советского государства война всё ещё продолжалась, потому как, в прибалтийских странах и особенно в Литве, вооруженные бандформирования собрались воевать с Советской властью. Каждый день раздавались выстрелы и гибли люди. Не рискуя нападать на воинские части, “лесные братья” вымещали своё зло на мирном населении и убивали своих земляков, работавших в советских органах. Я, чисто по-человечески не понимаю руководителей литовских партизан. Отважиться на борьбу со своим малочисленным составом с армией, сокрушившей мощную германскую машину… Решиться воевать с армией, которая не только превосходила в численности, но и имела огромный опыт ведения боевых действий, мог только самоубийца. К тому же уничтожение мирных граждан, не есть решение вопроса. Чтобы засушить дерево, нужно корни подрезать, а не листочки срывать. Естественно, в таких условиях не могло быть и речи о присоединении Восточно-Прусской провинции к Литовской ССР.
И чего добились недальновидные, не имеющего элементарного государственного мышления, взявшиеся за оружие противники Советской власти. Не только лишились огромной территории, но недосчитались ещё и части своего населения. Советская власть предусмотрительно высылала таких же горе-патриотов, сочувствующих партизанам жителей, за Урал. А убивая мирных граждан, партизаны, добились только одного - сделали несчастными сотни, тысячи семей.
Теперь же поздно возвращаться к этой теме, вспоминать, да поминать, ни в кулуарных беседах и ни с государственных трибун. Как говорится: ”После драки кулаками не машут”.
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