Вакцинация – это про коммерцию, а не про здоровье?

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31 января 2022, 08:52 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Депутаты тоже люди. И им интересно, что они едят, от чего болеют и чем их лечат или делают вид, что лечат. Народный избранник от КПРФ Алексей Куринный вдруг заинтересовался: «А чем это его избирателей колют в плечо?» и потребовал от Минздрава опубликовать результаты клинических испытаний вакцин от ковида. И не какого-нибудь там захудалого пфайзера, а наших родных, как березки, вакцин.

Запрос депутата – это не кот чихнул и даже не народ попросил, тут отвечать надо по всей строгости демократических законов! Кто его, депутата, знает: вдруг самому пожалуется. Вероятно, в Минздраве долго думали, перебирали кандидатуры кому отвечать. Дело то политически важное: правду не ответишь, соврать нехорошо.

Выбор пал на недавно повышенного из советников до замминистра Сергея Глаголева. Отрабатывай назначение, дружище! И он так отработал, что лучше бы молчал:

«Документы и данные, содержащие результаты проведенных клинических исследований, представляемые в Минздрав России, являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателем которой является разработчик лекарственных средств, и предоставление таких документов лицам, не являющимся разработчиками лекарственного препарата, не предусмотрено действующим законодательством».

Вот так, на официальном бланке Минздрава, заверенный электронной подписью замминистра. Коммерческая тайна эти исследования. Святое, можно сказать.

Кстати, ранее тот же Минздрав отказался отвечать и на другой неуместный вопрос: «А сколько привитого народа заболело и умерло от ковида?» Причина отказа: данная информация «может вызвать негативное отношение к вакцинации».

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