Игра на ставки как новый инструмент холодной войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 января 2022, 10:21 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Мир и не заметил того, как подошел к эпохе игр и ставок настолько глубоко, что научился зарабатывать прибыли и дивиденды на страхах, фобиях и тревогах. Такова эпоха постмодернизма, которую никто не отменял. Даже если политики не способны на постмодернистское осмысление реальности, эпоха всё равно пропитывает собою их действия и извращения. Поэтому всё эти чувства тревоги и страха мира лишь инструмент для выгоды отдельных субъектов мира. Это как в ужастиках, чем больше страхов, тем больше прибыли и массовости от кино. Весь мир превратился в один большой стадион, на котором зрители болеют за футболистами, то есть, за политическими лидерами мира.



Не удивлюсь, если скоро на тотализаторе и в букмекерских конторах будут ставки на противостояние США - Россия, НАТО - Российская Армия и т.п. Мир, по-видимому, уже наполнен этим азартом и готов делать ставки, как на биткоин или как это делают на фондовой бирже? Особенно сейчас.



Известно, что подобные игры хороши тогда, когда они продолжаются долго и затягиваются. Можно больше заработать на ставках. Поэтому затягивание переговоров Россия - НАТО будет долгим. Скрытые прагматичные бизнес-цели этих игр возьмут своё. Поэтому затягивание связано не только с тем, чтобы дождаться тёплой погоды в Европе, чтобы упала необходимость в газе.



Теперь холодная война станет лишь инструментом этих игр мира на ставки мирового политического казино. И у некоторых будут мощные прибыли, которых не было в эпоху холодной войны Рейгана и Картера.



Мир аддиктивен и играет в разные игры. Мир стал игроманом настолько, что не чувствует и не видит реальности, глядя в свои мониторы. Мир играет в кость! Но самая опасная и азартная игра, связанная со ставками на жизни и смерти!



Но кто хозяин этого казино, позволившего так играть миру? Хозяин - Гегемон. И хозяин казино обычно никогда не проигрывает. Исключения бывают только в случаях, когда какой-нибудь мелкий обиженный игрок может взорвать это казино. Но есть ли такой игрок в мире?



Вот такое философское осмысление происходящего... Мне не нравится близорукая политологическая аналитика, которой сейчас пропитаны мировые СМИ по поводу нынешней ситуации. Снимайте с себя близорукие очки и глядите за Горизонт!







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