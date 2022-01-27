Злачное время спекулянтов бирж и тех, кто делает политические заявления

По-видимому, настало время когда необходимо проверять ответственных лиц, делающих политические заявления, на сотрудничество со спекулянтами фондовой биржи. Этими лицами могут быть не только представители Центра и высшей власти. Аффилированность власти с крупными игроками бирж - мутная и опасная тема!
Обратил внимание на то, как в последнее время в начале недели нагнетается политическая напряжённость, а в конце недели, эта напряжённость спадает. Поэтому эта неделя началась со значительного поднятия курса доллара и стоимости акций, а закончилась их падением. Конечно, прибыль в конце недели будет снята. У спекулянтов злачное время. Это продолжается уже вторую неделю.
Если и на третьей неделе будет такой же цикл, то проверка на аффилированность тех, кто делает политические заявления с ведущими спекулянтами биржи, будет необходима.
Продолжит ли работать дальше эта искусственная машина волатильности покажет время?
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