Можно ли выйти из соглашения, не будучи его стороной?

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2022, 18:02 Сергей Платонов,

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com; Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году

Депутаты Государственной думы от КПРФ предложили официально признать самопровозглашенные республики Донбасса. Их коллеги из правящей партии заявили, что признавать нельзя, так как это будет выходом из Минского соглашения – единственной платформы для мирного разрешения конфликта, однако помочь республикам вооружением необходимо. Причем открыто, так, как это делают натовцы для Киева. Аргументы насчет вооружения очень правильные, но это дело не депутатов, а Президента.



А вот аргумент против признания - спорный. Как можно выйти из соглашения и разрушить его, если уже сотни раз говорено, что Россия не является стороной Минского соглашения, которое Киев не выполняет и не будет выполнять, хотя он-то и является стороной этого соглашения. В том виде каким оно является Верховная Рада не проголосует за его имплементацию из-за страха быть разогнанной очередным Майданом.



Так что депутаты-коммунисты предлагают дело. Не может Россия одной рукой выдавать жителям Донбасса российские паспорта, а другой заталкивать их назад в нацистскую Украину.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости