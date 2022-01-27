По мнению волонтёров, заморозка «Эпиваккороны» - это ещё не победа

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27 января 2022, 17:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Итак, производство пресловутой вакцины «Эпиваккорона» от компании «Вектор» было остановлено, а точнее сказать - временно прекращено. Препарат ещё с первых дней завоевал неоднозначную репутацию.

С самого начала бить тревогу стали волонтёры во главе с Андреем Криницким, основателем группы гражданских исследователей «Граис». Тогда было выявлено, что вакцина не работает. Группа провела свои собственные эксперименты. Поистине настоящее чудо, что среди исследователей нашлись вполне квалифицированные люди: биологи, медики, математики и другие. Результаты их расследования показали шокирующие сведения. Как оказалось, «Эпиваккорона» вообще не приводила к образованию антител. Не обнаружив ожидаемой эффективности, добровольцы сравнили вакцину с физраствором. Исследователи вели переписку с самыми высшими инстанциями, но должного ответа так и не получили. Криницкий заявляет, что все приходившие ответы можно назвать банальными отписками.

Как выяснили журналисты, Росздравнадзор пытался реагировать не только в переписке с группой добровольцев. Ещё в феврале 2021 года в «Вектор» нагрянули с внеплановой проверкой. Тогда ревизоры констатировали факт нарушений при проведении клинических исследований «Эпиваккороны». Компании предписали привести всё в соответствии с правилами, и срок дали до июня. Криницкий полагает, что на ситуацию не смог бы повлиять даже министр. «Но эта вакцина всё равно провалилась бы, - заявляет глава исследователей. - Люди стали бы замечать, что с ней что-то не так». Сожаление вызывает то, что многие граждане РФ «Эпиваккороной» прививались и искренне верили в надёжность вакцины. Некоторые учёные в «Векторе» тоже засомневались и попытались обсудить проблему, но в ответ им просто «заткнули рты». Отдельные сотрудники компании даже хотели поднять вопрос о неэффективности вакцины на учёном совете, но господин Ринат Максютов, гендиректор «Вектора», заседания отменил, сославшись на пандемию.

Несмотря на проникновение вести об остановке «Эпиваккороны», «Вектор» не спешит признавать эти сведения за правду. Напротив, в компании утверждают, что это временное явление. «Получение очередного заказа Минздрава на производство «Эпиваккороны» ожидается в феврале 2022 года, - ответили представители организации на вопросы СМИ. - Сегодня эта вакцина есть в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан». Господин Криницкий конечно радуется прекращению производства спорного препарата, но считает, что до полной победы ещё далеко. «Если «Эпиваккорону» просто втихую выведут из оборота, никак не прояснив ситуацию, - говорит эксперт. - То это может ещё раз повториться в будущем. Поэтому мы бы хотели людям, привитым этой вакциной, а потом тяжело переболевшим коронавирусом и близким тем, кто умер, помочь добиться компенсации в судах».

Группа «Граис» во главе с Криницким продолжает свою работу. Исследователи не сдаются. Они намерены добиться справедливости в отношении действий «Вектора». Никто из них расходиться не станет. Фактически эта группа уже превратилась в особый независимый НИИ, раскинувший сеть по всей стране. И этим людям доверяют куда больше, чем многим официальным производителям. Если сравнивать доверие к «Вектору» и к группе Криницкого, то «Граис» явно выигрывает. В «Граис» намерены довести до конца дело с «Эпиваккороной», заставить «Вектор» признать вину, а заодно и добиться улучшения отечественной системы здравоохранения. Напомним, что в российских аптеках до сих пор остаются лекарства с сомнительной репутацией, и врачи спокойно назначают их своим пациентам. Этот вопрос так же требует разрешения.

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