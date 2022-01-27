У половины переболевших «ковидом» сохраняются проблемы с обонянием

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2022, 10:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: echo.msk.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Covid-19 до сих пор является неизученным явлением, и вызывает вопросы учёных. Наиболее серьёзной является проблема сохранения побочных эффектов после перенесённой инфекции.

Шведские медики провели детальное исследование и обнаружили, что примерно у половины переболевших «ковидом» полтора года назад сохранились нарушения обоняния. У 4%, при этом, сохранилась полная потеря обоняния, а 3% - вкуса. Часть людей после заражения страдает от изменённого обоняния, и эти симптомы могут задерживаться на долгое время. Сначала учёные предположили, что запах пропадает из-за поражения носовых луковиц, но недавно появилась работа, которая подвергла такие гипотезы сомнению. Немецкие и бельгийские биологи нашли вирус в поддерживающих клетках, которые окружают нейроны. Авторы исследования полагают, что вирус поражает не нейроны, а поддерживающие клетки. Как именно проходит восстановление и как быстро – на данный момент неизвестно.

Исследователи из Каролинского института во главе с известным учёным Йоханом Лундстремом проверили, как долго задерживается потеря обоняния у переболевших. В исследование было включено более 300 медиков, которые переболели коронавирусом ещё в первую волну. В качестве группы контроля использовали людей без антител к «ковиду» (44 чел). Для оценки чувствительности к запахам использовали готовый набор для анализа обоняния. В итоге, у 4% людей, перенесших «ковид», сохранялась полная потеря запахов, у 33% - снижения обоняния. У 20%, которые не болели коронавирусом, также нашли снижение обоняния, но в лёгкой степени. У 49% переболевших обнаружили паросмию. В группе контроля таких участников оказалось всего 5%. Также у 3% перенесших инфекцию нашли нарушения вкуса, но в группе контроля такого не было выявлено.

В итоге были сделаны выводы, что у здоровых людей хоть и встречается гипосмия, среди тех, кто перенёс «ковид», процент таких людей выше. А 4% перенесших коронавирус и вовсе потеряли способность различать запахи. Так что необратимое поражение вкуса и обоняния после «ковида» очень даже возможно.

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