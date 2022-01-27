Боец Тактаров рассказал о преступлениях в Мексике после избиения

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27 января 2022, 10:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Спорт-Экспресс

Две недели назад на бывшего чемпиона UFC России Олега Тактарова было совершено нападение в Мексике. Как оказалось, он пытался вступиться за девушку, у которой возник спор с охраной одного из отелей. Всё случилось в штате Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. Но справедливости добиться так и не удалось. Тактарова ударили сзади по голове тяжёлым предметом, затем заковали в наручники, связали ноги леской и начали пытать.

Олег признаётся, что каждую секунду думал, что не выживет. Пытки были действительно зверские. «Десять человек по мне скакали, - признавался боец. - У меня просто не хватало воздуха, думал, что вот-вот погибну». Позднее местная полиция всё-таки приехала, и у Тактарова возникло облегчение. Однако потом, спустя несколько дней, он сообщил, что силовики развели его на деньги.



Ситуация с Олегом Тактаровым поистине шокирует. Об избиении экс-бойца UFC в местных СМИ практически не говорили. Заявил о случившемся лишь только один из журналистов по имени Маурисио Флорес. Он опубликовал об этом пост в Twitter, опубликовал фото избитого спортсмена и рассказал про конфликт Олега с охраной отеля The Reef Playacar Resort & Spa. Но пост так и остался незамеченным. Его просто проигнорировали. А ведь положение Тактарова было действительно жутким. Он мог погибнуть в любой момент. Местные власти не отреагировали должным образом. Никто не стал обсуждать эту тему на правительственном уровне. Из этого следует вывод, что в Мексике права человека – это лишь пустой звук. И Тактаров как раз убедился в этом на собственном опыте.



«У меня не было похожих ситуаций нигде, - сказал по поводу случившегося экс-чемпион. - Ни в России, нигде. Меня никогда в жизни не пытали, не пытались задушить. И меня никогда не сдавали в полицию. Я думал, что полицейские спасают меня, когда они приехали, а они взяли и на деньги развели. Конечно, страна чудес». Вначале из карманов Тактарова вытащили всё охранники, а местные правоохранители украли его деньги с карты. Вероятно, после этого у Олега навсегда останется соответствующее мнение по поводу ситуации в Мексике.

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