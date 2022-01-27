Скрытые мотивы секретности ответов США

США попросили Россию сохранить в секрете свой ответ на наши предложения по безопасности.
В чем скрытые мотивы этой просьбы?
На мой взгляд мотивы следующие:
1. Сохранение былого гегемонского имиджа США и дезинформационная инерция, которые нужно сохранить до тех пор, пока мир не узнает о реальном положении вещей. А военная искусственная истерия, раздутая Западом, уже набрала обороты и эти обороты хотят как можно дольше продлить на высоком уровне.
2. Всё не должно выглядеть как капитуляция перед Россией. НАТО продолжит формально присутствовать в этих странах. Это может позволить сохранить лицо, расходы на дальнейшее присутствие сухопутных войск НАТО, к примеру в Прибалтике могут повесить на самих прибалтов. Однако, они такие расходы не потянут. И сами могут выйти из НАТО.
2. Умышленное затягивание переговоров связано с ожиданием тёплой погоды в Европе и падением спроса на газ.
3. Запад нагнетает военную истерию, которая имея искусственно долгосрочный характер, может сформировать нужное настроение мирового сообщества и международных субъектов, с целью оправдания эскалации НАТО в Европе.
Разумеется, подобное не следует выносить на публику ни в США, ни в России. Не только США важно сохранить имидж, но и нам, видимо, на официальном уровне стоит придерживаться секретности.
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