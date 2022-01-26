Юлия Тимошенко потребовала от Зеленского создать в Украине правительство национального единства

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26 января 2022, 17:51 Антон Дубровский, Журналист Источник: Независимая Газета

Фото: Sergey Kovalev/ globallookpress.com; Верховная Рада

Партия «Батькивщина» в лице Юлии Тимошенко потребовала от Владимира Зеленского создать правительство национального единства. «Если президент немедленно не начнет консультации на эту тему, то страна из кризиса не выйдет», – считает Тимошенко. Эта идея не получила поддержки. Украинское правительство не считает сегодняшнее состояние дел кризисным, но, тем не менее, просит помощи у международных организаций и жалуется на «военный шантаж» со стороны РФ.



Украинские депутаты во вторник выступили с обращением к Европарламенту, ООН, парламентским ассамблеям, международным организациям, правительствам и парламентам стран мира о «неприемлемости военного шантажа относительно Украины со стороны РФ, который осуществляется с целью недопущения реализации европейских и евро-атлантических стремлений Украины». Депутаты заявили, что Россия оказывает на Украину давление угрозой войны из-за внешней политики Киева, связанной с членством в ЕС и НАТО. Украинская сторона считает это посягательством на суверенитет и независимость.



В итоге на очередном Пленарном заседании Верховной Рады, за обращение проголосовали 282 депутата, 3 – против. Фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» не участвовала в голосовании. Александр Колтунович, представитель фракции, напомнил всем о недавнем постановлении президента Владимира Зеленского о необходимости переговоров с Россией, и что данное обращение не согласуется с этим постановлением. Депутат привел в пример данные Госслужбы статистики о том, что Россия для Украины сегодня - «главный внешнеэкономический и один из главных торговых партнеров». Поэтому Колтунович считает, что Украине необходимо вступить в переговоры с Россией



Юрий Бойко, один из лидеров ОПЗЖ сказал, что страна впервые за все время независимости имеет столько проблем: «Военный конфликт на востоке, проблемы энергетики, рост цен, борьба с эпидемией… Главное, что мы имеем абсолютно неадекватную власть, случайных и непрофессиональных людей у власти, живущих собственной жизнью в собственных фантазиях и полностью отстраненных от потребностей общества». Он напомнил всем, что президент Зеленский шел на выборы 2019 года под лозунгом окончания войны, но это обещание так и не выполнено. «Наша фракция зарегистрировала проект постановления Верховной Рады по безотлагательному воплощению в жизнь Минских соглашений и прекращению боевых действий. Это – ответственный политический шаг, который сразу позволит снизить напряжение и в стране, и во внешней политике», – считает он. Инициативы ОПЗЖ не поддерживаются в Верховной Раде, так как партия в Украине считается пророссийской.



Украинская власть уверена в своем контроле над ситуацией. Власть также считает, что кризис не наступит, если граждане страны не будут паниковать. Министр обороны Алексей Резников считает, что ВСУ готовы отразить агрессию, но на сегодня нет свидетельств об «угрозе российского вторжения». Тем не менее партии «Батькивщина» и «Европейская солидарность» потребовали увеличить финансирование армии. По словам Юлии Тимошенко: «Нам нужно готовиться по всем направлениям – как защищаться». Петр Порошенко ранее предложил закрытую встречу руководства Верховной Рады с президентом Зеленским, но его предложение не было принято.



Зеленский часто действует по планам, не понятным другим фракциям. Так, на днях, правительство отозвало из Верховной Рады законопроект «Об основах переходного периода» о порядке действий Украины «после деоккупации» Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ранее заявление о том, что принятие этого закона означает выход Украины из Минских соглашений. Возникло мнение, что документ был отозван по требованию России (в рамках подготовки к запланированным на среду переговорам советников глав государств в Нормандском формате). Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, сказал телеканалу ICTV, что это не соответствует действительности: «Мы как власть принимаем требования только украинского народа. А основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию, над чем мы работаем…» Он отметил, что решение было принято для внесения поправок в законопроект.



В Киеве ждут решения РФ о признании либо непризнании ДНР/ЛНР. Дмитрий Кулеба, глава МИДа, сказал на ICTV, что внесение такого законопроекта в Госдуму – «это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Абсолютно точно – 100%, если это решение будет принято, это будет де-юре выход России из Минских соглашений». Министр обороны Резников допускает неприятие этого решения: «Призывы признать незаконные террористические группировки, которые находятся на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, звучат не первый день. Это старая песня, кстати, как и заявления о том, что там нет россиян. Я напомню: 2 тыс. кадровых офицеров российских вооруженных сил присутствуют на постоянной основе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Они осуществляют командование и управление первым и вторым армейскими корпусами, сформированными из наемников и других подонков».



На самом деле официальный Киев не изменил свое отношение к ДНР и ЛНР и к оценке роли России в конфликте. Отзыв законопроекта «О переходном периоде» – просто очередная тактика. Свою позицию Украина корректирует вместе с западными партнерами, откуда и возникло очередное обращение о «неприемлемости военного шантажа относительно Украины со стороны РФ» Григорий Немыря (партия «Батькивщина») заметил, что с 2014 года было за четыре десятка подобных постановлений. В Киеве понимают: «Никто из партнеров не готов отправить свои военные подразделения в случае худшего развития ситуации». Немыря призвал граждан Украины готовиться своими силами отражать агрессию. Но оппозиция не верит в то, что власть сможет выдержать удар. Она предлагает Зеленскому провести досрочные выборы или сменить правительство.

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