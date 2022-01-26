Врач Соловьёв: Возможно, мы ближе к вершине волны Омикрона, чем прогнозировалось

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26 января 2022, 11:23 Источник: Александр Соловьёв - врач, эксперт лабораторной диагностики

Фото: pixabay.com

Оперштаб начал публиковать новые данные — количество госпитализированных пациентов в стационары в течение суток.



Интересный показатель. По нему можно ориентироваться об уровне заболеваемости, приближенной к реальности (в некотором прошлом — как минимум 3-5 дней назад).



Итак, 25.01 госпитализировано 12 837 человек. Это 3-5% от числа новых случаев инфицирования, если омикрон доминирует (данные США и ЮАР). При дельте доля госпитализированных была выше, как минимум 10%.



Понятно, что сейчас в России бродят и Дельта и Омикрон. В Москве Омикрон, видимо, уже доминирует — 60% как минимум, в регионах приближается к 40% (озвучено в Оренбургской области) в крупных городах.



Возьмём долю госпитализированных в 5%. Это значит, что ежедневно может инфицироваться как минимум 256 000 человек — в 4 раза больше официальной цифры (67 809 случаев).



При доле госпитализированных в 3% можно предполагать уровень инфицирования — 427 000. Но, такая доля будет при условии, что Омикрона уже 90%. Это будет через 7-10 дней.



В итоге, расчетная 7-дневная заболеваемость в России составляет сейчас 890 случаев на 100 000.



Как в Германии практически, где 7-дневная заболеваемость 918,4.



Госпитализация увеличивается.



В Москве суточная госпитализация за 25⁄01 — 67% от максимальной в конце октября 2021 и 63% от максимальной в июне 2021.



В Санкт-Петербурге соответственно — 58% и 28%.



В регионах, видимо, сейчас уровень госпитализации 15-20% от максимальных осенних уровней 2021 года. Но, это лишь отставание от Москвы.



Интересно сравнивать соотношение «госпитализация суточная/новые случаи за сутки» — это своеобразный «коэффициент искренности» субъектов.



В Москве и СПб этот коэффициент ок. 6%. Т.е. 6% госпитализируется. Это кажется правдой.



В Татарстане «коэффициент искренности» = 96% — самый «честный» регион: 348 новых случаев — 334 госпитализации!

В расчете на 100 000 населения — госпитализация как в Москве, Московской или Нижегородской области, а расчетная 7-дневная заболеваемость одна из самых низких в стране — ок. 63 на 100 000.

Аналогичная картина в Дагестане со статистикой.



Высокий уровень госпитализации в Хабаровском крае, Тверской области, Кировской области. Что у них происходит? Особенно в Кировской области.



Из любопытных искажений статистики: видимо самый неконтролируемый показатель — это «выздоровело».



По всей стране наблюдается резкий рост заболеваемости. Это отражается на соотношении «выздоровело/новые случаи».



В Москве сейчас доля выздоровевших за сутки — 21%, в Московской области — 20%, в Волгоградской — 19%, в Тюменской — 19%. А в Свердловской 80%, в Воронежской 199%, в Хабаровском крае — 211%.

А есть регионы, где практически не выздоравливают: в Челябинской области — 2%, в Тверской — 3%.



Возможно, мы ближе к вершине волны Омикрона, чем прогнозировалось.



Москва достигнет максимальных значений по заболеваемости в течение 7-10 дней, а страна через 2-3 недели.

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