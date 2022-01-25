В США разработали стратегию по решению кризисных проблем на Балканах

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25 января 2022, 22:27 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: AFP

В США по-прежнему склоняются к поддержке республики Косово, которая уже давно представляет своеобразную «раковую опухоль» на теле Балкан. Но всё же, в правительстве Штатов уверены, что с признанием независимости Косово многое изменится.

Американцы разработали специальную стратегию по решению кризисных проблем на Балканах в целом. Документ с крайне амбициозным названием «От кризиса к сближению: стратегия борьбы с балканской нестабильностью в её источнике» был создан экспертами из Университета Джона Хопкинса и Центра Вудро Вильсона. Новая стратегия, по мнению политологов США, способна переломить не только ход кризиса, но и воспрепятствовать нарастающему влиянию России и Китая.



Администрации Штатов рекомендовать действовать по трём направлениям.

Необходимо оказать влияние на пять европейских стран, которые до сих пор не признали Косово с целью скорейшего принятия такого решения. Эти страны представляют собой Грецию, Испанию, Кипр, Румынию и Словакию. Обеспечить скорейшее вступление Косово в НАТО. Это намного усилило бы переговорные позиции в диалоге с правительством Белграда. Содействовать интеграции «сербского севера» в республике Косово с остальной его территорией ради недопущения создания, как Великой Сербии, так и Великой Албании.

Самое интересное, что к признанию независимости бывшего региона Сербии склоняют Испанию, в которой сепаратизм давно преследуется. Вспомнить хотя бы жёсткие подавления мятежей в Каталонии 2017 года, которые никто не осудил ни в США, ни собственно, в Евросоюзе. Принять такое решение для королевства будет непросто. Ведь это может спровоцировать новые проблемы сепаратизма. Каталонцы могут воспринять это, как «решающий шанс» заявить о себе. Более того, по неизвестным причинам, в США как будто бы не замечают преступления руководителей республики Косово. О том, что творится на бывшей югославской территории, не раз заявляли правозащитники. По мнению критиков властей Приштины, верховное руководство Косово – это не правительство, а мафиозный синдикат. Но тем не менее, в США продолжают поддерживать идеи о независимости республики.



Успех стратегии в Косово, по мнению инициаторов программы, создаст предпосылки для разрешения всех остальных балканских проблем. «Будет открыт новый путь для переговоров о недостатках Дейтонских соглашений», - говорится в документе, «Единая трансатлантическая политика по Косово ускорит выработку совместного подхода к деструктивному блокированию Болгарией начала переговоров с Албанией и Северной Македонией. Также считается, что признание четырьмя членами НАТО Косовской независимости может помочь сербам и черногорцам осмыслить совместное проживание в бесконфликтной «западной» Черногории, не обременённой якобы подрывной активностью из Белграда.

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