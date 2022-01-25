Врач Соловьев про штамм Омикрон: Уровень смертности ниже чем в Дельта волну, но все равно значительный

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25 января 2022, 17:19 Источник: Александр Соловьёв - врач, эксперт лабораторной диагностики

Оценка ситуации с распространением Омикрона в Аргентине позволяет предположить как будет складываться ситуация в России в ближайший месяц.

В отличие от других стран, за которыми мы наблюдаем (Дания, Великобритания, США) — в Аргентине активно использовался Спутник V.

На сегодняшний день преодолён рубеж в 100 млн. доз вакцин.

По данным на конец 2021 года рейтинг вакцин в Аргентине:

31,67 млн доз — Sinopharm

27,73 млн доз — AstraZeneca

14,68 млн доз — Спутник V

10,6 млн доз — Pfizer

6,14 млн доз — Moderna

1,7 млн доз — CanSino

С ноября 2021 года нет увеличения потребления Российской вакцины.

На 2022 год заключены договора на поставку 20 млн. доз Moderna и 24,9 млн доз Pfizer, включая детские вакцины с 5 лет.

86,2% населения страны охвачено 1-й дозой и 74,5% — двумя дозами.

Ухудшение эпидемиологической ситуации отмечается с начала декабря.

2 недели декабря плавный подъем волны Омикрона (2 кратный рост новых случаев инфекции), а затем резкий набор высоты в течение 4 недель — с 4500 случаев до ~140 000 случаев в сутки.

Пик волны в Аргентине, по всей видимости пройден и уже несколько дней отмечается снижение заболеваемости.

В последние 14 дней (с захватом вершины волны) заболеваемость по разным регионам составила 4500 — 5700 случаев на 100 000 населения.

Смертность от COVID с приходом Омикрона тоже увеличивается.

Сейчас средняя 7-дневная смертность достигла уровня примерно 30% от максимального уровня Дельта-волны.

Как в ЮАР.

Аргентинские данные подтверждают общую динамику Омикрон-волны в других странах.

Нужно учитывать 2 важных фактора, сравнивая Аргентину с Россией:

— с конца декабря по март в Аргентине школьные каникулы

— охват населения вакцинацией значительно выше российского.

Тем не менее, проецируя аргентинские данные на Россию можно предполагать ещё 3-4 недели роста заболеваемости.

Уровень смертности ниже, чем в Дельта волну, но он все равно значительный!

И ещё, SARS-CoV-2 в очередной раз демонстрирует отсутствие очевидной сезонности — в Аргентине сейчас лето.

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