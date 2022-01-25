Бывшего правоохранителя считают виновником убийства «алкоголика»

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25 января 2022, 13:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска Александра Канина. Следствие считает, что он является виновником убийства, так как забил до смерти выпивавшего в заброшенном доме мужчину. При этом, он занимался поисками сбежавшего преступника. Офицер утверждает, что действительно проверял пьяный притон, но никому вреда не причинял. Вины своей Канин не признаёт. Адвокаты экс-полицейского заявляют, что пострадавший получил травмы ещё за несколько дней до общения с оперативником. Позже мужчину избил собутыльник, но обвинили почему-то сотрудника угрозыска.



Всё произошло 19 июня 2021 года. В тот день в мировом суде Левобережного района Воронежа должно было состояться заседание суда по делу 36-летнего местного жителя. От исполнения наказания виновник уклонялся, и его пришлось доставить в суд силой. Ожидая, что приговор будет суровым, преступник попросился выйти в туалет и сбежал через окно. Поиски беглеца были начаты сразу же. На вызов прибыл младший лейтенант полиции Александр Канин. Вместе с напарником капитаном Андреем Николаевым они решили проверить все подозрительные места, которые знали в городе. Вечером они пришли в частное владение №20 на улице Станкевича. Это был заброшенный дом, в котором частенько собирались местные «алкоголики» и бомжи.



Уже через 15 минут после посещения притона, одного из участников попойки, Сергея Осиненко, обнаруженного в заброшенном доме, увезла скорая помощь. Ему диагностировали серьёзные повреждения внутренних органов. На утро пациент скончался. Эксперты посчитали, что мужчине были нанесены, как минимум, два сильнейших удара в живот. Это и привело к внутреннему кровотечению. Потом выяснили, что Осиненко уже не раз привлекался к административной ответственности за множественные правонарушения.



О том, кто именно является виновником избиения, говорят до сих пор. Показания совершенно разные. Сначала в нанесении ударов признался некий Абрамов. Он рассказал, что в состоянии опьянения Осиненко упал в погреб. Когда его достали, тот сразу начал жаловаться на боли. Абрамов не выдержал его жалоб и избил собутыльника. Однако когда к нему привели адвоката, тот сразу же начал отнекиваться, говоря, что признания из него выбили угрозами подброса наркотиков, а Сергея Осиненко зверски избил ногами Канин. Эту же версию подтвердил ещё один участник «собрания» в притоне, человек по фамилии Агошкин.



Следователи Ленинского отдела Воронежского управления СКР предъявили Александру Канину обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч.3 ст. 286 УК РФ), нанесении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Также прозвучали обвинения и о принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Канин наотрез отказывался от обвинений. Капитан Николаев был солидарен со своим напарником. Невеста экс-оперативника, также принимавшая участие в том деле (она была за рулём машины), подтвердила невиновность Александра. Но её слова сочли за показания заинтересованного лица.



Адвокаты бывшего правоохранителя всё же надеются, что им удастся добиться хотя бы освобождения из-под стражи для своего подопечного. Они отметили, что в противном случае будут вынуждены направить жалобы в самые высшие инстанции. Оправдания экс-полицейского защита готова добиваться в суде перед коллегией присяжных.

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