Россия, помоги вернуть детей!

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 января 2022, 09:01 Александр Саргин

Фото: соцсети

Министерство иностранных дел Сирии снова потребовало вывода военного контингента США с северо-востока страны.

На фоне попыток террористов при поддержке авиации США захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища на подконтрольной сирийскому правительству территории. «Эти действия еще больше усугубили страдания мирных граждан», - констатировал МИД Сирийской арабской республики.

А ведь за каждой попыткой «установления демократии» (по версии США) стоит судьба простого «маленького» человека, мужчины, женщины, старика, ребенка…

Казалось бы, что может быть лучше, чем поехать в свободную невоюющую Турцию, навестить родственников, например, старшего брата и, по возможности, отдохнуть там!.. Так и сделала в 2014 году юная 17-летняя Зулихан Умаева, отправившись вместе с мамой и младшим братом в эту страну. Старший брат на тот момент проживал в Турции около трех лет. Однако бедная девушка, как и многие другие наивные граждане нашей страны, абсолютно не интересовалась ни политической ситуацией в этом регионе, ни ужасающей обстановкой в соседней Сирии...

Из обращения в государственные органы Российской Федерации Эльмузаева Руслана Юсуповича, ставшего свекром Зулихан Умаевой:

«При неизвестных обстоятельствах, уверен, что не по собственной воле, вся семья была вывезена на территорию Сирии, где на тот момент уже шел вооруженный конфликт. Там Умаева Зулихан Альбертовна, познакомилась с моим сыном Байсангуром, который проживал в Сирии с апреля 2014 года и не мог оттуда выехать. Изредка сын звонил мне и матери, но о своей жизни ничего не рассказывал. От него мы узнали о том, что он женился и далее узнали о рождении детей. На уговоры вернуться домой или отправить жену и детей в Россию, сын утверждал, что сделать это невозможно, так как дети рождены в Сирии и их не выпустят, если они граждане этой страны».

И тогда, проявив удивительную для своего возраста энергию, имеющий инвалидность Руслан Эльмузаев стал бороться за судьбу родных, за то, чтобы малыши, являющиеся детьми граждан России, тоже были признаны таковыми. И вот Гудермесский городской суд решением от 18 августа 2021 года по делу №2-712/2021 установил факты рождения внуков, и, в связи с немедленным исполнением решения и из-за нахождения несовершеннолетних в зоне вооруженного конфликта, органом ЗАГС г. Гудермес 22 августа 2021 года выданы свидетельства о рождении на детей.

Да, это был настоящий прорыв, и Руслан Эльмузаев вместе с женой тогда лишний раз поняли, что никогда не надо терять надежду! Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что в конце 2019 года их сын, Эльмурзаев Байсангур Русланович, пропал без вести и что невестка с детьми находится в лагере для беженцев «Аль-Холь».

Суду удалось установить и другие печальные факты. В результате травмы у Зулихан Умаевой отказала нога, и молодая женщина теперь способна передвигаться только с помощью костылей. Более того, ввиду полного отсутствия медицинской помощи невестка Руслана Эльмузаева, являющаяся матерью двух его внуков и одной внучки, может стать инвалидом.

«Также мы узнали, - пишет в своем обращении Руслан Эльмузаев, - что вся ее семья погибла в результате вооруженных столкновений и бомбардировок. Позже нам удалось получить информацию о том, что при попытке выезда из страны через турецкую границу Умаева Зулихан Альбертовна вместе с детьми была задержана военным патрулем и отправлена в тюрьму города Хасака».

Надеемся, не надо напоминать, о попытках штурма тюрьмы (при поддержке авиации США) какого города идет речь в начале этой публикации?! Но какое дело США и их наймитам до судьбы бедной женщины и трех ее маленьких детей? Об их погибшей семье? Да мало ли…

А вот что пишет заявитель в заключение своего обращения:

«В марте 2021 года моя жена подала заявление о возможности быть кандидатом в опекуны нашим внукам, в том же месяце заявление было рассмотрено положительно. Надежды увидеть сына живым тают с каждым днем, но шансы увидеть его семью и воспитать моих внуков, носящих мою фамилию, еще есть, если Вы уделите этому немного внимания, ведь мы со своей стороны сделали все возможное».

Так мужественный Руслан Юсупович Эльмузаев обращается в своих заявлениях к председателю Госдумы Вячеславу Володину, руководителю фракции партии «Единая Россия» Владимиру Васильеву, зампреду Госдумы Анне Кузнецовой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Очень прошу помочь мне в возвращении моей невестки Умаевой Зулихан Альбертовны 1997 г.р., гражданки России и моих внуков - Эльмурзаевой Асии Байсангуровны, 25.08.2015 г.р.; Эльмурзаева Адама Байсангуровича, 30.07.2017 г.р.; Эльмурзаева Мухаммада Байсангуровича, 01.02.2019 г.р., граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Сирии в тюрьме города Хасака», - пишет Руслан Эльмузаев.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости