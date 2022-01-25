Причины затягивания конкретных решений на переговорах России с Западом

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25 января 2022, 09:34 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: Sputnik / Владимир Трефилов

Необходимо признать, что причины затягивания конкретных решений на переговорах Запада с Россией, связаны не только со сложностью и противоречивостью проблемы, которая, по сути, связана с перспективами нового мироустройства, но и с иными факторами:



1. Запад желает протянуть до времён более тёплой погоды в Европе, когда упадет потребление газа и у России исчезнет инструмент газового влияния на Европу.



2. Под Новый год причина затягивания принятия конкретных решений была связана с нежеланием омрачать чувства праздника Нового года и экономической стабильности. Нагнетать психоз с повышением курса доллара под Новый год было бы моральным ущербом. Поэтому наши дипломаты под Новый год давали не информативные интервью-пустышки, но с перспективами надежд, хотя действительно оснований для этого, видимо, не было.



3. Банковская и предпринимательская деятельность падает под Новый год. И активизировать её негативной информацией власти не решились. Зато после Нового года началась правда. В результате российские обыватели остались с рублями на руках, не успев подстраховаться и обменять свои рубли на доллары. Увы! Сейчас уже курс доллара значительно вырос.



4. Запад нагнетает военную истерию, которая имея искусственно дологосрочный характер, может сформировать нужное настроение мирового сообщества и международных субъектов, с целью оправдания эскалации НАТО в Европе.



5. Китай, проводя свою Олимпиаду, не желал бы обострения международной мировой ситуации. Вспомним 2013 год сочинской Олимпиады. Только после её окончания начались мощные проблемы у России с Украиной, приведшие к нынешним проблемам. По-видимому, пик обострения ситуации начнётся после окончания китайской Олимпиады.



В целом, всё что происходит сейчас - это реализация проекта Запада, а Россия со своими реакциями уже вторична. Военная истерия раздуваемая Западом лишь этап этого проекта.

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