Полиция или криминал: кто виноват в устрашающем росте преступности в Калифорнии

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24 января 2022, 22:37 Антон Дубровский, Журналист Источник: Nezavisim.tv

Полиция Лос-Анджелеса и Сан-Франциско сообщает, что не может справиться с невероятно большим уровнем преступности на улицах этих калифорнийских городов. При этом, туристам советуется не посещать эти города (особенно Лос-Анджелес), а местным жителям рекомендуется оставаться дома в праздничные дни, вечерами, а также избегать посещений некоторых кварталов Лос-Анджелеса.



Что же происходит на самом деле? Горожане Лос-Анджелеса обвиняют правоохранительные органы в манипуляциях, связанных со статистикой преступлений. Раньше рост преступности связывали с предстоящими выборами, однако, с приходом к власти Джо Байдена, ситуация не поменялась.



Насколько опасно сегодня быть туристом в Калифорнии, где зажигаются звезды Голливуда, а рядовые жители массово покидают Лос-Анджелес, в котором стало небезопасно жить? И как власти штата борются с криминалом?



Правоохранительные органы сообщают, что в самых больших городах Калифорнии преступность растет каждый год. Особенно выделяются в этом смысле Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В 2019 году в Сан-Франциско зафиксировали самый высокий уровень преступлений, связанных с собственностью: поджоги, кражи со взломом, угон автомобилей и ограбления. В последующие годы ситуация стала еще сложнее. В 2019 году расследовалось 41 убийство, а в 2020 – уже 48.

Перестрелки в районе Нортридж (Сан-Франциско) и близлежащих кварталах увеличились на целых 500%. Резкий рост преступности также происходит во всех районах, которые находятся под юрисдикцией Департамента полиции Лос-Анджелеса. К 2021 году статистика убийств там выросла на 17% за год и на 49% за два года. Количество угонов автомобилей и краж со взломом выросло в 2021 году на 50% по сравнению с 2020. Такие преступления, как утверждают правоохранительные органы, сложнее раскрывать, потому как потерпевшие не всегда обращаются в полицию.



Эксперты утверждают, что основной причиной повышения активности преступников является растущий разрыв между средним классом и бедными слоями населения. Это подчеркивает исследователь уголовного правосудия из Института государственной политики Магнус Лофстром. Разрыв между уровнем жизни жителей города также подчеркивается разным благосостоянием людей, живущих в различных частях даже одного района, технологическим всплеском, а также появлением новых рабочих мест, которые провоцируют подорожание жилья.



Нужно отметить, что в Сан-Франциско наблюдается один из наиболее высоких уровней неравенства во всем штате Калифорния. Летом 2021 года торговая палата провела опрос, в результате которого выяснилось, что 80% горожан лично заметили резко возросшую преступность в Сан-Франциско.



Вот, что говорит об этом Магнус Лофстром: «У нас есть очень богатые люди, и, в то же время, у вас есть ряд людей, которые находятся в затруднительном положении. В Сан-Франциско есть районы, где бедность является реальной проблемой».



Нужно отметить, что многие пострадавшие от ненасильственных преступлений вынуждены становиться в очередь для того, чтобы иметь возможность получить помощь от полиции. При этом, во всем многомиллионном городе осталось всего 500 сотрудников в главном департаменте полиции Сан-Франциско. Причин, по которым увольняются сотрудники, много: опасность такой жизни и работы, возможность жить и работать в более комфортных и дешевых городах и так далее. Также на ситуацию влияет и общее негативное отношение к полиции, которое стало особенно очевидным во время столкновений с правоохранительными органами после печально известного случая гибели Джорджа Флойда.



Некоторые горожане обвиняют именно полицию в существующем росте преступности. Так народный городской совет Лос-Анджелеса, в который входит инициативная группа по защите социальной справедливости, предложил СМИ освещать ставшими регулярными случаи вранья в полицейском управлении Лос-Анджелеса вместо честного освещения роста преступности. Исследования этой организации сообщают, что в 2021 году можно отследить намного больший рост преступности по сравнению с 2020 годом.



«Вы хотите сказать, что “волна преступлений, связанных с единичными кражами” — это просто пропаганда, нагнетаемая полицейскими и Калифорнийской ассоциацией розничной торговли? Ни в коем случае. Воровство в магазинах в Лос-Анджелесе снизилось на 30%!» - сообщает представитель Народного городского совета, реагируя в ответ на заявление полиции Лос-Анджелеса о росте преступности.



Активисты предполагают, что этим способом правоохранители хотят спровоцировать в СМИ шумиху, дабы получить в этом году на финансирование главного департамента полиции на 12% больше ресурсов, чем в 2021 году.



«Копагандистская кампания полиции Лос-Анджелеса разоблачена. В Лос-Анджелесе снизилось количество преступлений, связанных с кражами. Убийства в полиции Лос-Анджелеса выросли на 160%, а перестрелки - на 50%. Они несколько месяцев лгали о «росте преступности», а теперь ведут себя, как никогда, жестоко. Город собирается повысить им выплаты на 12%», - сообщают горожане.



Декабрь 2021 года ознаменовался тем, что губернатор Лос-Анджелеса Гэвин Ньюсом выдвинул предложение о выделении на нужды работы полиции сотен миллионов долларов. По его мнению, это должно помочь раскрытию преступлений, связанных с торговлей наркотиками и кражами. Эту позицию разделил с ним и мэр города Эрик Гарсетти, подвергший критике закон о «нулевом залоге» - постановлении, которое ввели в действие с начала пандемии. Оно должно было идти на пользу мелким правонарушителям. Нулевой залог позволяет вносить сумму залога за правонарушение в гораздо меньшем размере, чем это было до пандемии.



«Должны быть последствия. Законы есть законы. Вы разбиваете окно, забираете чужую собственность, но это неправильно, точка. Нет никакого оправдания для этого, ни в каком виде или форме. Пришло время положить конец правлению преступников, разрушающих наш город. И это закончится, когда мы предпримем шаги для того, чтобы правоохранительные органы были более агрессивными. Более агрессивными по отношению к ограничениям прав полиции в нашей политике и менее терпимыми ко всем преступникам, которые разрушили наш город!» - отчеканил Гэвин Ньюс.



У активистов, которые утверждают, что новости о росте преступности являются лишь манипуляцией, есть поддержка в виде нескольких передовых изданий Лос-Анджелеса. LA Times cчитают, что призыв к туристам отказаться от визита в Лос-Анджелес – это способ полиции раздуть уровень «пропаганды» до мирового уровня.



Переждав массовые протесты, связанные с полицейским беспределом в 2020 и 2021 годах, политики решили выждать некоторое время для того, чтобы вновь поставить на повестку дня тему повышения финансирования силовых структур. Общественность была против, еще и по причине трагической гибели 14-летней Валентины Орельяна-Перальта. 23 декабря девочка стала случайной жертвой перестрелки полиции с преступниками и погибла прямо на руках у матери. Народный городской совет Лос-Анджелеса считает, что этот случай наглядно иллюстрирует неосторожность городской полиции, которая своими действиями вредит гражданам. Правоохранительные же органы называют этот случай примером разгула криминала, когда преступники открывают огонь по полиции.



Главный полицейский департамент Лос-Анджелеса сообщает, что в 2021 году зафиксировано 38 случаев стрельбы по полицейским и 18 летальных исходов. В 2020 году таких перестрелок было 27 и 7 из них привели к гибели полицейского.



Кандидат в члены городского совета Альберт Корадо, в свою очередь, выступает за уменьшение финансирования полиции. Существует мнение, что увеличение количества обвинений в адрес полиции со стороны жителей Лос-Анджелеса – это часть его предвыборной кампании.



“Недавно я говорил с журналистами об убийстве Валентины Орельяны-Перальты с сотрудниками полиции Лос-Анджелеса. Я сказал им: “Полиция Лос-Анджелеса создает опасность для людей”. “Полиция Лос-Анджелеса постоянно пытается оправдать свое существование, и часто это происходит ценой жизни наших близких”, - говорит Корадо.



У Корадо есть не только политические мотивы, но и личные. Его сестра, Мелида Корадо, погибла в 2018 году во время перестрелки преступника с полицией. В свою очередь, правоохранительные органы не посчитали её гибель чем-то неординарным, что нарушало бы политику полицейского департамента.



Альберт Корадо был против повышения финансирования полиции еще с самого начала избирательного процесса. Вполне возможно, что во время местных выборов в 2022 году ситуация с преступностью станет главной темой дебатов политических сил и кандидатов.



Главное управление полиции Лос-Анджелеса регулярно организовывает брифинги для того, чтобы понять причины внезапного роста преступности. До этого основную функцию в борьбе с криминогенной обстановкой выполняли Муниципальное жилищное управление и Департамент мэрии по сокращению банд и развитию молодежи. Официально полиция не может дать ответ, по какой причине в городе происходят такие устрашающие перемены.



«Они буквально снова и снова арестовывают одних и тех же людей и позволяют им совершать новые преступления. Итак, если вы посмотрите на любое дело о краже, у подозреваемого, зачастую, долгая криминальная история. Часто он был условно-досрочно освобожден, будто и не совершал преступления», - говорит Магнус Лофстром из Института государственной политики.



На сегодняшний день официально единственным способом борьбы с ростом преступности является увеличение личного состава в том или ином участке полиции Лос-Анджелеса. Для этого требуются новые финансовые вложения. Именно этого и добивались местные власти. Но решит ли финансовое вливание проблему полностью?



Барри Латцер, американский криминолог и профессор в Колледже уголовного правосудия Джона Джея, отметил, что пандемия и «нулевой залог» особенно усугубили ситуацию с преступностью в США. Из-за массовых протестов приговоры смягчали даже опасным преступникам. Такой подход создал среди молодежи иллюзию вседозволенности.



«Но пандемия не будет длиться вечно, и уже сейчас возникает обратная реакция против реформ, способствующих росту преступности. Вопрос в том, являются ли приведенные выше факторы реальными причинами всплеска преступности, или они скрывают более долгосрочные тенденции, подталкивающие страну к еще одной 25-летней волне преступности, подобной той, которая ужасала страну с конца 1960-х до начала 1990-х годов», - переживает Латцер.



Эксперт говорит, что основная часть факторов, которые привели к последнему всплеску преступности, осталась в прошлом. Это массовые переезды в большие города латиноамериканского и темнокожего населения, особенно если переселенцы - выходцы из бедных семей и малообразованных регионов. Свое влияние также оказала слабая система правосудия и так называемая эпидемия крэк-кокаина. Латцер считает, что сейчас данных о провокаторах криминогенной обстановки нет, хотя “попытки ослабить систему уголовного правосудия вызывают беспокойство”.



Исследование Колледжа уголовного правосудия показывает, что латиноамериканцы и другие мигранты составили в 2020 году около 18% всего населения США. Нужно отметить, что их подозревали в убийствах всего в 11% случаев. В то же время жертвами нападений стали 12% мигрантов. Что касается темнокожего населения, которого в Соединенных Штатах всего 13%, то оно становилось подозреваемым в убийствах в 56% случаев. Это действительно достаточно высокий процент. Активисты, борющиеся за права меньшинств, адресуют эти цифры предвзятости полиции в отношении афроамериканцев, однако сам Латцер полагает, что в этом случае статистика не врет. Профессор считает, что изменить эту ситуацию можно только при помощи перемещения темнокожего населения подальше от больших городов. Естественно, за подобные слова Латцера в США сразу же обвинили в расизме. При этом нельзя отрицать, что города с наименьшим процентом темнокожего населения показывают весьма положительную статистику преступности.



«Если эта тенденция закрепится, она может предвещать возможность снижения преступности. Чернокожие с низким уровнем дохода, особенно молодые мужчины, совершают непропорционально большое количество насильственных преступлений в этой стране. Именно поэтому их миграция в 60-е годы привела к повышению уровня преступности в городах. Недавний анализ данных переписи населения, проведенный изданием Politico, показал, что с 2010 по 2020 год 9 из 10 городов с самой высокой долей чернокожего населения (исключение составил Хьюстон) теряли численность меньшинств», - рассказывает криминолог Латцер.



Сложно сказать, в каком направлении покидает свои места жительства темнокожая молодежь сегодня, однако профессор утверждает, что преступность идет на убыль в городах, которые она покидает. Детройт за последние годы покинуло более 277 тысяч темнокожего населения, Чикаго – более 261 тысячи, а Нью-Йорк - около 176 тысяч.



Латцер также отмечает ослабление системы правосудия. Он считает, что она превращается во что-то более мягкое по отношению к мелким нарушителям. Он говорит, что волна преступности ХХ века была побеждена благодаря увеличению количества полицейских, тюрем и сроков заключения для подозреваемых в преступлениях.



Важно понимать, что амнистия возникает на фоне борьбы с полицейским беспределом. Тогда размываются и границы правонарушения. Таким образом, доля заключенных в тюрьмах США среди населения достигла 25-летнего минимума в 2021 году. Темнокожих в американских тюрьмах за 10 лет стало на 29% меньше. Латцер считает, что в данном случае связь видна налицо.



Полицейские, активисты и даже криминологи иногда путают причинно-следственную связь роста повышения преступности среди темнокожего населения США. Латцер уверен, что если убрать предвзятое отношение к меньшинствам, то укрепление системы правосудия в США поможет победить не только всплеск преступности, но и «предотвратить хаос, который десятилетиями разрывал страну на части».

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