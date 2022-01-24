Что такое газлайтинг и как с ним бороться

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 января 2022, 18:30 Ксения Калуга

Фото: unsplash

Часто ли вы сомневаетесь в себе? Забываете какие-либо вещи или события? Если да, то, возможно, проблема не в вас. Скорее всего, вы столкнулись с газлайтингом. Что это такое и как ему противостоять? Мы задали вопросы нескольким психологам, чтобы разобраться в этой теме. Они рассказали «Аргументам недели» все подробности.





Что такое газлайтинг.



Как утверждают специалисты, газлайтинг – это форма психологического насилия. Смысл его в том, чтобы заставить человека сомневаться в собственных умственных способностях, памяти, восприятии мира. Манипулятор отрицает произошедшие события и факты. В результате чего жертва постепенно перестаёт адекватно воспринимать реальность.



Наглядный пример газлайтинга можно увидеть в фильме «Газовый свет». По сюжету мужчина пытался свести с ума свою жену. Он специально переставлял предметы в квартире, прятал вещи, говоря своей супруге, что ей всё кажется. «Подобными манипуляциями обычно занимаются нарциссичные и истероидные личности, оказывая таким образом давление на свою жертву. Чаще всего мнение жертвы обесценивают, называют её сумасшедшей, неадекватной и глупой, сомневаются в её умственных способностях, отмечают её некомпетентность по отношению к окружающей реальности», – говорит медицинский психолог Олег Долгицкий.



Психотерапевт Валерия Чугунова также дополняет, что суть газлайтинга заключается в постоянном «промывании мозгов». Из-за чего человек становится эмоционально зависимым от манипулятора – его эмоций, действий, настроения. Он больше не верит в свои собственные ощущения. «В какой-то момент жертве может показаться, что у неё появилось расстройство психики», – говорит Валерия Чугунова.



От манипулятора часто можно услышать следующие фразы:

«Это всё из-за тебя!»,

«Ты преувеличиваешь! Такого не было!»,

«Есть только ты и твоё мнение!»,

«Ты это всё придумал(а)!»,

«Ты слишком драматизируешь, сам(а) виноват в этом…»,

«Это ты меня довёл(а)»,

«Тебе надо успокоиться, у тебя «крыша едет»,

«Я просто хочу, чтобы ты стал(а) лучше»,

«Ну расскажи, что такого особенного ты сделал(а)».

Такими формулировками газлайтер хочет унизить жертву, обесценить её заслуги и достижения. Он часто даёт необъективную критику, обвиняет партнёра в эгоизме, искажает его чувства, а также проявляет мнимую заботу. Со временем жертва начинает совершать любые поступки, на которые ранее никогда не согласилась бы. Всё это для того, чтобы получить одобрение садиста.





Чем опасен газлайтинг.



На самом деле газлайтинг намного опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Если жертва постоянно сталкивается с такой формой насилия, она со временем теряет способность адекватно воспринимать реальность. В результате чего могут появиться неврозы или депрессивное расстройство, которое уже требует медицинского вмешательства, а не только психологического.



Газлайтер доводит жертву до самобичевания и состояния хронической тревоги, утверждает психолог Ирина Бабурина. У человека появляются много страхов, чувство вины и сомнений. В итоге самооценка быстро падает, психика разрушается. Жертва начинает верить, что с ней действительно что-то не так. Более того, она постепенно теряет способность самостоятельно принимать даже самые простые решения. «Могут развиться тяжелые заболевания: диабет, онкология. Даже внешне человек начинает меняться. Когда-то уверенный, радостный, увлеченный, он становится скованным, с потухшими глазами, часто плачет от какой-то непонятной ему обреченности. Человек запрещает себе желать, он ведь недостоин этого», – объясняет Ирина Бабурина.



Эксперт Олег Долгицкий привёл пример с Эрнестом Хемингуэем, который подвергался газлайтингу. ФБР внимательно следило за писателем, но близкие автора говорили обратное. «Окружающие заставляли его верить в то, что за ним не следят, обесценивая его мнение, ощущения и чувства, заставляя усомниться в собственной адекватности. Что в результате привело к нарушению психического здоровья и последовавшему за ним суициду», – поясняет медицинский психолог.





Как противостоять газлайтингу.



При встрече с газлайтером важно сразу выстроить личные границы. Как только манипулятор начинает переходить на личности, ему нужно сказать об этом. Если же он на это никак не реагирует, с ним стоит прекратить общение. «Если этого не получается, можно идти на конфликт, поставив вопрос о дальнейшем взаимодействии ребром», – говорит Олег Долгицкий.



Психологи Валерия Чугунова и Ирина Бабурина также рекомендуют прислушиваться к своим чувствам и ощущениям. Тело никогда не обманывает, уверяют эксперты. Если вам грустно, вы испытываете дискомфорт с конкретным человеком, значит так оно и есть. Если вы все же испытываете сомнения, заручитесь поддержкой друзей. Они дадут объективную оценку происходящему, а также вернут вас в ресурсное состояние.



Специалисты также рекомендуют по возможности ограничить общение с токсичными людьми, в идеале – разорвать контакт. Можно заблокировать в социальных сетях, сменить номер телефона и место жительства, если ситуация приобретает серьёзный характер. В таком случае обязательно стоит обратиться за помощью к психотерапевту.



Если вы чувствуете, что поддались влиянию газлайтера, воспользуйтесь диктофоном. Ирина Бабурина рекомендует вести записи, если манипулятор вновь будет уверять вас в том, чего не было на самом деле.





Способы восстановления после газлайтинга.



Любая форма психологического давления является травматичной, утверждают специалисты. Жертве нужно отдохнуть, чтобы восстановить силы. Это может занять несколько месяцев, но за это время успеет сформироваться более зрелая личность, избирательная, способная защитить свою самоценность, поясняет Валерия Чугунова.



«Лучше всего подходит домашний отдых, тишина, покой и отсутствия каких-либо внешних раздражителей. Если же возникли нарушения психического здоровья, к числу которых может относиться нарушение сна, аппетита, появление ипохондрии или паранойи, то это отличный повод обратиться за помощью к психологу и психиатру», – подытожил Олег Долгицкий.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости