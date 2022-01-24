Западные социологи выяснили настроение населения в современной Белоруссии

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 января 2022, 17:26 Антон Дубровский, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Результаты следующие. 1/3 жителей страны хотели бы видеть Александра Лукашенко на посту президента. Что касается уровня политизации населения, то он медленно снижается.

Бывший банкир Виктор Бабарико, который сейчас находится в заключении, является такой же популярной личностью, как и Александр Лукашенко. Опрос Chatham House (Королевского института международных отношений, Великобритания) показал, что 30% участвовавших в нем жителей Белоруссии хотели бы видеть в качестве президента помимо Лукашенко также и Виктора Бабарико. Светлану Тихановскую, которая является лидером демократических сил страны, видят президентом 10% опрошенных, а заключенного Сергея Тихановского – 7%. 22% опрошенных не смогли выбрать ни одного кандидата.

Что касается других пунктов, то 62% граждан не доверяют государственным СМИ, 55% - ЦИК, 51% судебным органам, милиции и местным органам власти – 50%, органам безопасности – 48%, правительству – 47% и 46% - президенту. Стоит отметить, что опрос был проведен до волнений в Казахстане, при этом самый низкий уровень недоверия был к армии (37%).

В Белоруссии 48% опрошенных не чувствуют себя в безопасности. Среди оппонентов власти - 87% ощущают себя также. В безопасности чувствуют себя 93% сторонников Лукашенко.

70% процентов белорусов ощущают, что их материальное положения ухудшилось за год. 55% думают, что их страна не справляется с пандемией (летом так думали 46%). Такой же процент живет с ожиданием возможного экономического кризиса.

60% жителей страны высказалось на новые честные выборы и против репрессий. 68% хочет увидеть честное расследование случаев насилия со стороны силовиков. 58% выступают за освобождение политзаключенных.

39% граждан Белоруссии хотят хороших отношений и с Россией, и с ЕС. Сторонники власти выступают за союз с Россией в количестве 65%. Из них 8% хотели бы объединения с Россией в одно государство. Среди оппонентов власти таких людей не наблюдается. 27% противников Александра Лукашенко думает, что страна должна слиться с ЕС. 41% опрошенных хотели бы иметь с Россией единое экономическое пространство, но не хотели бы видеть политического объединения с ней.

57% назвали Владимира Путина хорошим президентом. Как показывают исследования, хорошее отношение к российскому президенту присутствует у сторонников действующей в Белоруссии власти – это 90%. Что касается оппонентов, то из них 69 процентов относится к президенту плохо и даже очень плохо.

Если говорить о военных союзах, то 63% белорусов выступает за нейтралитет. 48% негативно относится к размещению российских авиабаз на территории Белоруссии.

Подводя итоги опроса, его авторы обращают внимание на то, что у провластных политиков рейтинги популярности ниже. Эти негативные рейтинги остаются очень высокими, хотя они немного снизились, если сравнивать их с июлем 2021 года. Лидеры протестов гораздо популярнее, чем политики, поддерживающие действующую власть.

Авторы исследования сообщают, что оно проводилось среди городских жителей (в нем участвовали 767 опрошенных). Это значит, что результаты актуальны для городской части белорусского общества. «Нужно учитывать, что поддержка Лукашенко и его политики может быть немного выше, чем отражено в опросе», – объясняют авторы исследования.

Впрочем, тут также важно учитывать и фактор страха, присутствующий в сегодняшней Белоруссии. Он явно мог отразиться на правдивости ответов.

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