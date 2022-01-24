Страна непуганых гагар

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24 января 2022, 15:22 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Видимо, ориентируясь на данные Росстата, о том, что мы достигли тридцатилетнего промышленного прошлого, власть вновь запела: «Больше экспорта хорошего и разного!» Но для того, чтобы продать, например, на экспорт что-нибудь ненужное, нужно вначале построить это что-нибудь ненужное: станок или трактор, выплавить чугун, закалить сталь. Но вот с «построить» что-то идет не так.

Чугуна в советской России в последние годы выплавляли под 60 миллионов тонн. В 2020 году натянули 52 миллиона тонн. Стали было-стало: 89,6 миллионов тонн против 73,7 млн.

И заметьте: где чугун родился, там не пригодился! Ежегодно в среднем по 40 с лишним миллионов тонн черных металлов уходят в Турцию и Китай. То есть на всю великую державу остается с птичкин нос. СССР тоже экспортировал «чугуний». По пять с небольшим миллионов тонн, остальное выметала промышленность и добавки просила: «выбить фонды» называлось. Сегодня же мы по индексу сравнялись, а вот по промышленности вряд ли.

«Зачем стране этот тяжелый и грязный чугун? - спросит офисный человечек. – С десяток миллионов тонн.» А для того, милый, чтобы делать средства производства, наращивая производительные силы, а не офисных гагар!

Например, делать неплохие металлорежущие станки в тех же объемах, как в 1990 г. – 74,2 тыс. штук, а не 5,1 как в 2020-ом. Или кузнечно-прессовые машины, которых в 1990-ом осилили - 27,3 тысяч штук, с спустя 30 лет смогли одолеть только 3,6 тысяч. Такая же картина маслом с тракторами, комбайнами, экскаваторами, бульдозерами, грейдерами и прочей техникой. По иным позициям в 80-90–ые мы экспортировали больше, чем выпускаем сегодня.

Всему этому, сложно подобрать слово, есть простой диагноз – деиндустриализация. Под мантры о новых технологических уставах, цифровых революциях и прочем словоблудстве промышленность великой страны просто раздербанили, а что не смогли проглотить, то понадкусывали и выбросили.

И если человек есть то, что он ест, то страна есть то, что она производит. Пока мы только производим нефть, газ и тех самых офисных гагар. И если нам стыдно называться сырьевой державой, то давайте провозгласимся страной непуганых гагар! А что, звучит гордо!

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