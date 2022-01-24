Насколько реален вывод о бегстве США из Европы?

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 января 2022, 12:32 Сергей Платонов,

Известный и авторитетный политолог-американист Дмитрий Дробницкий на Ютуб-канале «Соловьев LIVE» заявил, что эскалация конфликта в Донбассе вынудит США бежать из Европы также, как недавно из Афганистана и в свое время из Сайгона.

Однако, этот вывод нереален потому, что ситуации весьма разные. Во втором случае бегство было следствием поражения, в первом - из-за полной бесполезности как появления, так и пребывания в стране. В Европе ни того, ни другого нет и не предвидится. Тем более из-за конфликта на юго-востоке Украины, поскольку в скором будущем он разрешится и без участия США. Интересен другой вопрос. А кому выгодно, чтобы США оставались в Европе?



Как ни абсурдно – нам, то есть России. Потому как бациллы европейского фашизма пока окончательно не ликвидированы, а коренная причина его многовекового существования - презрение к другим неевропейским народам и корысть, как способ роскошного существования, тоже остается. Поэтому при появлении военного вождя (как Франция в 1807, Германия в 1939 годах) и удобной внешней ситуации, еврофашизм способен снова отправиться в завоевательный грабительский поход. В первую очередь на Восток. Но пока США оккупирует Европу, она не дернется. Так что России пора об этом заявить и всеми возможными способами поощрять дальнейшее пребывание США в Европе. Мало кто с этим согласится, но это так.

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