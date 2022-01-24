На кону - престиж России

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24 января 2022, 10:10 Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха «Всеамериканский литературный форум»

C первых минут назначения Валерия Карпина старшим тренером сборной России по футболу болельщики, спортсмены, журналисты заговорили о его​ конфликте​ с​ футболистом Санкт-Петербургской футбольной команды “Зенит” и,​ до этой минуты, нападающим сборной России,​ Артёмом Дзюбой. Стали ставить под сомнение​ его дальнейшее пребывание в составе сборной​ и как в воду глядели.​ ​

Когда-то нашла коса на камень, повздорили. Оба дерзкие, оба молодые, возникла искра противостояния и тлеет до сих пор, иногда вспыхивает снова, загорается ярким пламенем, а ушлые журналисты, потирая от удовольствия руки, слово в слово передают, сказанные двумя “джигитами” в запальчивости​ обидные слова. Не дают огню​ погаснуть. Ведь газете нужны читатели,​ и неважно какой ценой. К сожалению, и сами спортсмены пока не спешат вложить,​ меч войны в ножны.

На днях появилось новое сообщение, в котором на вопросы,​ прямо поставленные журналистом,​ Валерий Карпин не отвечает, как того требует этика, а упорно уходит от ответа. Цитирую:

(вопрос) — Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

(ответ) — Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

(вопрос) — Вероятность его вызова существует? ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

(ответ) —Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков.

Признаюсь, прочитав эти строки у меня упало настроение. И​ я задумался:​ “Так ли должен вести себя тренер сборной страны?”

Я помню, в далёком 1970 году,​ перед началом чемпионата мира по футболу, за три месяца до начала турнира, сборную Бразилии возглавил тренер Марио Загалло. Он также, как и Валерий Карпин, когда-то,​ в прошлом, повздорил с одним из игроков. Произошла нелицеприятная перепалка, как говорится, причина забылась, а осадок остался.​ К сожалению, не сохранилась в моей памяти фамилия этого игрока. (Знал бы, что пригодится через пятьдесят два года,​ записал бы в отдельную тетрадь.)​

Узнав​ о назначении Марио Загалло тренером сборной, всполошилась вся бразильская пресса, да и не бразильская тоже. Вспоминая произошедший конфликт, стали делать свои умозаключения, строить расчеты, думать, да гадать, Но никто и не предполагал, что Марио Загалло найдёт в себе силы сесть в​ самолёт и помчаться,​ через всю Бразилию на встречу с этим футболистом, чтобы наладить​ взаимоотношения. Он сделал это. Он перешагнул через своё я.​

В результате,​ сборная Бразилии в упорной борьбе обыграла​ всех соперников и​ стала одной​ из лучших команд в истории футбола.

А впрочем, есть примеры и посвежее. Речь идёт о конфликте между незаурядным​ футболистом, игроком сборной Армении, Генрихом Мхитаряном и именитым тренером, за плечами которого множество титулов, Жозе Моуринью. Сложно определить истинные мотивы взаимной​ неприязни. Не заладилась игра​ у Генриха в английской футбольной команде “Манчестер Юнайтед”, а​ тренер команды Жозе Моуринью​ резкий по характеру, не признающий полутонов человек. Как бывает в жизни: недовольная мина на лице или неудачная​ реплика и трещина начинает расти. Они расстались, так и не погасив в себе неприязнь друг к другу.​

Но произошло неожиданное: Генрих Мхитарян перебрался​ в итальянскую Рому и, на удивление всех его поклонников, разыгрался, стал заметным игроком в команде. Время от времени его имя появляется в списках лучших футболистов Италии, признаётся​ одним из лучших​ футболистов и в самой Роме. Можно бы Генриху с облегчением и вздохнуть, но не тут то было.​ В​ футбольную команду Рома приглашают нового​ тренера, и этим тренером оказывается старый знакомый, личность, с​ которой меньше всего хотел бы встретиться Генрих Мхитарян… Жозе Моуринью.​ Естественно,​ вся околофутбольная элита стала посматривать на Мхитаряна, как на обреченного игрока, доживающего последние дни в команде. И просчиталась.

В лице Моуринью мы увидели не только хорошего​ тренера, но и умелого стратега. Он, понимая, что Мхитарян нужен сегодня команде, запер свою неприязнь к нему “в тяжелый кованый сундук”​ и отправил от себя подальше.​ ​ ​ ​

Вы бы видели, как он встречает армянского футболиста, стоя у кромки поля: он нежно, по-братски, обнимает его и​ благодарит за хорошую игру. А подобных примеров в истории спорта немало.

Так должен поступать мудрый тренер. И продолжу -​ так должен поступать гражданин страны, которую, я рассчитываю на это, любит.​

Я глубоко убежден в том, что если Артём Дзюба, действительно, нужен команде, а большинство специалистов приходят к этому мнению, Валерий Георгиевич Карпин, должен, обязан,​ найти в себе мужество, первым протянуть руку. Отложить в сторону неуживчивый характер задиристого футболиста, его​ неблаговидные​ поступки, и помнить только одно: на кону - престиж​ и слава футбольной России. Пройдут годы, никто не вспомнит бытовой конфликт между спортсменами, но в благодарной памяти болельщиков, (среди которых и ваш покорный слуга)​ навсегда сохранится достойная​ игра сборной России, занявшей престижное место на этом чемпионате.

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