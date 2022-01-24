На кону - престиж России

C первых минут назначения Валерия Карпина старшим тренером сборной России по футболу болельщики, спортсмены, журналисты заговорили о его конфликте с футболистом Санкт-Петербургской футбольной команды “Зенит” и, до этой минуты, нападающим сборной России, Артёмом Дзюбой. Стали ставить под сомнение его дальнейшее пребывание в составе сборной и как в воду глядели.
Когда-то нашла коса на камень, повздорили. Оба дерзкие, оба молодые, возникла искра противостояния и тлеет до сих пор, иногда вспыхивает снова, загорается ярким пламенем, а ушлые журналисты, потирая от удовольствия руки, слово в слово передают, сказанные двумя “джигитами” в запальчивости обидные слова. Не дают огню погаснуть. Ведь газете нужны читатели, и неважно какой ценой. К сожалению, и сами спортсмены пока не спешат вложить, меч войны в ножны.
На днях появилось новое сообщение, в котором на вопросы, прямо поставленные журналистом, Валерий Карпин не отвечает, как того требует этика, а упорно уходит от ответа. Цитирую:
(вопрос) — Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной.
(ответ) — Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом.
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(вопрос) — Вероятность его вызова существует?
(ответ) —Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков.
Признаюсь, прочитав эти строки у меня упало настроение. И я задумался: “Так ли должен вести себя тренер сборной страны?”
Я помню, в далёком 1970 году, перед началом чемпионата мира по футболу, за три месяца до начала турнира, сборную Бразилии возглавил тренер Марио Загалло. Он также, как и Валерий Карпин, когда-то, в прошлом, повздорил с одним из игроков. Произошла нелицеприятная перепалка, как говорится, причина забылась, а осадок остался. К сожалению, не сохранилась в моей памяти фамилия этого игрока. (Знал бы, что пригодится через пятьдесят два года, записал бы в отдельную тетрадь.)
Узнав о назначении Марио Загалло тренером сборной, всполошилась вся бразильская пресса, да и не бразильская тоже. Вспоминая произошедший конфликт, стали делать свои умозаключения, строить расчеты, думать, да гадать, Но никто и не предполагал, что Марио Загалло найдёт в себе силы сесть в самолёт и помчаться, через всю Бразилию на встречу с этим футболистом, чтобы наладить взаимоотношения. Он сделал это. Он перешагнул через своё я.
В результате, сборная Бразилии в упорной борьбе обыграла всех соперников и стала одной из лучших команд в истории футбола.
А впрочем, есть примеры и посвежее. Речь идёт о конфликте между незаурядным футболистом, игроком сборной Армении, Генрихом Мхитаряном и именитым тренером, за плечами которого множество титулов, Жозе Моуринью. Сложно определить истинные мотивы взаимной неприязни. Не заладилась игра у Генриха в английской футбольной команде “Манчестер Юнайтед”, а тренер команды Жозе Моуринью резкий по характеру, не признающий полутонов человек. Как бывает в жизни: недовольная мина на лице или неудачная реплика и трещина начинает расти. Они расстались, так и не погасив в себе неприязнь друг к другу.
Но произошло неожиданное: Генрих Мхитарян перебрался в итальянскую Рому и, на удивление всех его поклонников, разыгрался, стал заметным игроком в команде. Время от времени его имя появляется в списках лучших футболистов Италии, признаётся одним из лучших футболистов и в самой Роме. Можно бы Генриху с облегчением и вздохнуть, но не тут то было. В футбольную команду Рома приглашают нового тренера, и этим тренером оказывается старый знакомый, личность, с которой меньше всего хотел бы встретиться Генрих Мхитарян… Жозе Моуринью. Естественно, вся околофутбольная элита стала посматривать на Мхитаряна, как на обреченного игрока, доживающего последние дни в команде. И просчиталась.
В лице Моуринью мы увидели не только хорошего тренера, но и умелого стратега. Он, понимая, что Мхитарян нужен сегодня команде, запер свою неприязнь к нему “в тяжелый кованый сундук” и отправил от себя подальше.
Вы бы видели, как он встречает армянского футболиста, стоя у кромки поля: он нежно, по-братски, обнимает его и благодарит за хорошую игру. А подобных примеров в истории спорта немало.
Так должен поступать мудрый тренер. И продолжу - так должен поступать гражданин страны, которую, я рассчитываю на это, любит.
Я глубоко убежден в том, что если Артём Дзюба, действительно, нужен команде, а большинство специалистов приходят к этому мнению, Валерий Георгиевич Карпин, должен, обязан, найти в себе мужество, первым протянуть руку. Отложить в сторону неуживчивый характер задиристого футболиста, его неблаговидные поступки, и помнить только одно: на кону - престиж и слава футбольной России. Пройдут годы, никто не вспомнит бытовой конфликт между спортсменами, но в благодарной памяти болельщиков, (среди которых и ваш покорный слуга) навсегда сохранится достойная игра сборной России, занявшей престижное место на этом чемпионате.
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