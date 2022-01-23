Политолог Галлямов предложил Зеленскому перенести свою резиденцию на границу с Россией

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23 января 2022, 22:49 Источник: Аббас Галлямов

В своём блоге известный российский политолог Аббас Галлямов предположил, что перенос Зеленским своей резиденции из Киева ближе к границам с Россией поможет предотвратить возможное начало масштабных боевых действий.​

При этом важно, чтобы с ним в новой «приграничной резиденции была только лишь обычная президентская охрана и никаких крупных воинских частей».​

По мнению политолога Галлямова, такой нетривиальный шаг Зеленского продемонстрирует отсутствие у Украины планов агрессивных действий и снизит взрывоопасность возможных​ мелких провокаций с чьей-либо стороны.

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