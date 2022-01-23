В Африке магией пронизаны многие сферы жизни и даже футбол

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23 января 2022, 21:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Магия для африканцев – абсолютная норма. В этих местах практически нет атеистов. В некоторых регионах, где официальными религиями признаны христианство или ислам, даже сохраняются комбинированные учения. Иными словами, люди там могут быть христианами, но при этом, не отказываются от различных оккультных течений. Естественно оккультизм проявляется и в спорте. Правда в основном упор делается на тёмную магию. Как известно, тёмная магия рассчитана на вредоносное воздействие по отношению к соперникам. К колдунам в Африке относятся с большим уважением. К ним обращаются практически по любой проблеме. Одни берут за это необходимые суммы, другие – нет. Но сути дела это не меняет. Магия в этом секторе – это часть «системы».



С проявлениями колдовства активно борются в военных сферах и в спорте. В местных видах спорта применение магии – не такая уж редкость. Скорее наоборот. На Кубках Африки с проявлениями сверхъестественного бьются почти как на ринге. Только вот очень часто шаманы и колдуны от этого только выигрывают. Можно вспомнить 2002-й год, когда организаторы турнира в Мали, где между прочим, доминирует ислам, чётко заявили, что не хотят видеть на сценах ни колдунов, ни каннибалов. Правда это никак не помогло. В магию там верят и тренеры и болельщики и конечно же сами игроки. Верховным жрецом древней силы может оказаться, как тренер футбольной команды, так и судья. Просто они не вопят об этом во всеуслышанье, как привыкли делать шарлатаны. Они делают всё тихо и без лишних слов, как в общем-то и велят им их древнейшие боги (ну или демоны).



Стоит привести несколько примеров, когда магия активно использовалась в футболе.



Пункт 1. В финале КАН-1992 Кот Д`Ивуар в серии пенальти переиграл Гану с Тони Йебоа и Абеди Пеле. Шаманы из Кот Д`Ивуара утверждали, что победа досталась, благодаря использованию древней магии. Считается, что к их услугам прибегли в местном министерстве спорта. Победа была действительно серьёзной, можно сказать, громогласной.



Пункт 2. В 2000 году на магической почве разгорелся целый скандал. Член нигерийской делегации выбежал на поле для того, чтобы стащить колдовской амулет из ворот сборной Сенегала. Это случилось за 15 минут до конца матча при счёте 1 – 0 в пользу сенегальцев. После этого, сборная Нигерия забила 2 раза. Дубль был оформлен Джулиусом Агахова на 85-й и 92-й минутах. Как это получилось? Вероятно, оберег действительно имел какую-то силу.



Пункт 3. Камерунцы тоже активно использовали магию для борьбы с командами соперников. Сразу после финального свистка в полуфинальном матче против Мали, малийские полицейские арестовали главного тренера Винфрида Шефера и его помощника, вероятного колдуна Томаса Нконо. На поле они поместили магический талисман. Камерун, при этом, наголову разгромил команду Мали со счётом 3 – 0. Удивляет то, что Шефер был европейцем, но всё же это не помешало ему довериться африканской волшбе.



Пункт 4. Бывший тренер сборной Ганы Горко Стеванович сослался на применение колдовства после провала на Кубке Африки -2012. Тогда игроки пытались буквально «уничтожить» друг друга с помощью древних духов. В 2015 году перед финалом ганец Айю расплескал какое-то белое вещество из бутылки на поле. Это был специальный обряд магии мути. Впрочем, духи были тогда на стороне Кот Д`Ивуара. Ганцы с треском проиграли.



И наконец, пример из современности.



Пункт 5. Во время кубка Африканских наций – 2021 на футбольном поле нашли мёртвую летучую мышь. И как она туда попала? Явно не залетела по своей воле. Это были происки камерунских колдунов. Консультирующий тренер сборной Зимбабве Здравко Логарушич обвинил камерунских турнирных организаторов в тёмной магии. Ведь труп летучей мыши нашли не где-нибудь, а прямо в центре поля. Примечательно то, что Логарушич так же был европейского происхождения, но это не помешало ему поверить в происки местных демонов.



Нужно ли использовать магию в спорте? Большинство экспертов считают, что в этом случае данное явление просто неуместно. Даже если все эти силы действительно существуют, то получается, что игроки и их тренеры, использующие колдовство, попросту «читерят». Их методы не являются благородными. Не стоит забывать, что нечестная игра никогда ещё не вызывала уважения. Скорее наоборот – отторжение и гнев. Но многие африканцы едва ли откажутся от подобных действий. Это у них давно в крови.

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