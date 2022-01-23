Что обещает новая программа вооружения: подводная лодка против авианосца

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 января 2022, 21:04 Вадим Кулинченко,

Попавшееся мне на глаза интервью первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрея Ельчанинова о новой ГПВ, вызвало у меня повышенный интерес. Меня, как военного моряка, больше всего интересовали флотские вопросы. Изучив внимательно интервью, я пришёл к своим умозаключениям.



Прежде всего, меня порадовало то, что в течение 2022-23 годов на площадке коллегии ВПК будут сформированы рабочие группы, в том числе и по ВМФ, где детально будут рассмотрены предложения госзаказчиков с учётом их потребностей и возможностей предприятий оборонки. Надо понимать, что вопросы ВМФ будет решать всё та же ОСК (объединённая судостроительная корпорация), здесь, естественно, возникает вопрос – кто будет входить в эти рабочие группы?



Огорчает то, что совершенно не соблюдаются сроки выполнения оборонзаказа по различным причинам.



Вопрос строительства отечественного авианосца (АВ) муссируется много лет. Прозвучал он и в этом интервью. В ответе на этот вопрос нет конкретики, но… «сейчас идут работы по оценке финансовых и технологических рисков при строительстве такого корабля. Продолжаем работы над обликом перспективного авианосца».



Этот вопрос связан с другим вопросом, а именно, с автономными необитаемыми аппаратами. «Тематика работ обширная, многое имеет закрытый характер. По подводным беспилотникам работы продолжаются – мы ожидаем появления новых образцов, которые смогут перемещаться в Мировом океане на удалении до 1 тыс. км от места погружения. Работаем над развитием целой линейки беспилотных погружаемых аппаратов».



При объединении этих двух вопросов невольно возникает третий – а будет ли столь актуален вопрос об авианосцах в 2033 году, как сейчас?



На поверхность невольно всплывает так и не решённое до сих пор положение – подводная лодка против авианосца.



На память приходит случай 1968 г. с советской АПЛ «К-10» и АВ США «Энтерпрайз», когда необнаруженная АПЛ провела 13 часов под днищем АВ.



Вот как коротко в несколько строк юмористы из экипажа «К-10» изложили суть этой истории с условной атакой «Энтерпрайз»:



«Недавно Пентагон решил подбросить



Сюда крупнейший свой авианосец.



В Москве кривую провели –



И вмиг Мыколу навели.



Подводники! Мотай на ус:



Один храбрец похерит весь АУС!»



Появившаяся в 80-х годах прошлого века АПЛ проекта 705 («Лира») малого водоизмещения, получившая название «лодка – истребитель», уже в единоборстве превосходила АВ, но в связи с развалом СССР работы при содействии американцев в этом направлении были прекращены.

С тех пор не только совершенствовались корабли, но и оружие против них.



Появление ракет с подводным стартом, базирующихся на подводных беспилотных аппаратах упрощает борьбу с надводными кораблями. В таких условиях престижность авианосцев падает.



АУС (авианосно-ударное соединение) требует больших финансовых затрат, а это немаловажный фактор в эпоху экономического кризиса. И, возможно, менее затратные подводные лодки (аппараты) победят их в бескровном мирном споре – кто важнее в борьбе на море?



В обсуждаемой ГПВ немаловажен и вопрос о специальных спасательных системах. Ведь они нужны не только в военное, но и в мирное время. Извлечены ли уроки из трагедии АПЛ «Курск»? А. Ельчанинов дал положительный ответ на этот вопрос: "На флотах аппараты с функциями спасения экипажа присутствуют, их закупили. Линейка развивается, работа по совершенствованию подобной техники продолжается".



Но подобный ответ не вызывает почему-то оптимизма у моряков. Закупить это одно, но правильно использовать и применять это другое, что подтверждает многочисленная практика.



В общем, обсуждение ГПВ до 2033 года вселяет надежды, что ошибки прошлого будут в ней учтены.



В заключение хочу привести слова двух, просивших не называть их, специалистов в области авиапрома, такое относится и к судостроению, о котором много говорят в последнее время в положительном свете.



На вопрос – что нужно сегодня сделать, что бы авиация и впредь могла решать такие задачи, как моментальная переброска миротворцев в Казахстан? Они ответили так: "Вернуть Советскую власть! А если не её, то хотя бы те подходы, которые существовали тогда. До тех пор, пока отраслью будут руководить экономисты, финансисты (пресловутый А. Сердюков) и юристы, ничего хорошего не будет. Во главе всего процесса должны стоять конструкторы и производственники…"



Я с этим полностью согласен. И в реализации ГПВ должны стоять люди именно этого призвания. Тогда будет толк!

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