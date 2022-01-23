Война будущего: всякая эпоха имеет собственное оружие и собственные войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 января 2022, 20:44 Вадим Кулинченко,

Как заметил выдающийся военный теоретик Карл Клаузевиц – всякая эпоха имеет собственные войны. И готовиться надо к войне будущего, а не прошлого.

В нашу атомную эпоху, как заметил А. Эйнштейн, расщепление атома изменило всё, кроме нашего мышления. Мы по-прежнему уделяем внимание количественному показателю, в том числе и атомных зарядов (это к вопросу о договорах СНВ – В.К.), понимая, что применение этого оружия губительно не только для стран, развязавших такую войну, но и всего человечества.

Карибский кризис впервые показал, что для стратегической стабильности главным является не количественное соотношение ядерных вооружений (паритет), а само лишь наличие ядерного оружия у сторон и степень осознания катастрофических последствий его применения.

Понятие «ядерный паритет» применяется в основном к США и России с их союзниками. До сих пор ядерный арсенал не одной страны пока не может сравниться с количеством зарядов США и РФ. Остальные ядерные державы периодически используют своё ядерное оружие в политических целях.

Когда же в действительности возник паритет ядерного оружия между США и СССР? Если решать этот вопрос с позиций сегодняшних знаний, то можно прийти к, казалось бы, парадоксальному выводу – ещё тогда, когда у нас даже не было ядерного оружия.

Сегодня при наличии ядерного оружия, оно является гарантом стабильности обоих сторон вне зависимости от идеологических и политических разногласий. Но между тем возникший и сохраняющийся уже достаточно длительное время количественный паритет ядерного оружия поддерживается значительными экономическими затратами сторон и всё-таки держит всю планету заложницей ядерного оружия.

Опасность его для нас сохраняется и в том, что ядерное оружие как таковое не исчезнет в результате дальнейших договорных процессов на двусторонней и даже многосторонней основе, как не исчезло стрелковое вооружение за давние века с момента его изобретения.

Природа ядерного оружия такова, что как бы мало его не оставалось, оно имеет разрушительную силу для планеты, а наличие его имеет соблазн применить его у терпящей поражение стороны. Вот почему и возникают всякие варианты военных доктрин - как воздействовать на противника без применения ядерного оружия. Но, несомненно, и другое, что вероятные противники в секрете разрабатывают и ядерное оружие третьего поколения – это супер-эми, которое заранее может выводиться в околоземное космическое пространство.

Супер-эми (электромагнитное излучение) – ядерное оружие третьего поколения, в котором в качестве поражающего фактора используется выход гамма-излучения за счёт его фокусировки специальными стержнями, направленными на поражаемую площадь или объект. Создаётся напряжение электрического поля (электромагнитный импульс в очень короткий промежуток времени) на поверхности земли в 400-500 тысяч вольт на один квадратный метр. Таким образом, выводятся из строя все электронные системы противника, находящиеся в зоне облучения и не рассчитанные на такие высокие электрические поля. В частности, поражаются находящиеся на поверхности земли ракетные комплексы, радиолокационные станции, системы связи, автоматизированные системы управления, системы радиоэлектронной борьбы и даже бытовые приборы.

Следует обратить внимание на то, что если нынешнее ядерное оружие второго поколения является средством коллективного самоубийства, то ядерное оружие третьего поколения становится средством обезоруживания противника. И состоянию «ядерного пата» приходит конец.

Ядерная война не только исключается, но может снова стать инструментом политики. Может быть создана реальная возможность разоружающего ядерного удара оружием третьего ядерного поколения. Произойдёт девальвация нынешнего ядерного оружия как инструмента предотвращения войны. Война может переместиться в космическое пространство, которое станет новым театром военных действий с государственной экстерриториальностью с глобальным размахом. Война будет идти по новым законам.

Но пока упор делается на обычные сверхточные средства поражения. Ядерные баллистические ракеты, входящие сейчас в триаду, утрачивают своё значение и переходят в режим дослуживания. Однако, отказ от нынешнего второго поколения ядерного оружия произойдёт не сразу. Первое время, если появится ядерное оружие третьего поколения, оно будет существовать параллельно со вторым поколением, но для США возникнет угроза стать безядерной зоной, в случае его применения противником. С выносом супер-эми в космос снимаются политические и экологические препятствия на его применение.

Для создания иллюзий сохранения ведущей роли нынешнего поколения стратегических наступательных средств, США могут позволить себе пойти на разработку программ ядерного оружия третьего поколения. Способна ли на это Россия? А пока ведением переговоров США выигрывает время для разработки и накопления новых видов оружия.

Особо следует подчеркнуть, что война с применением обычных средств поражения станет для нас неприемлемой. Если в этой войне мы не сможем наносить адекватные удары по континенту США, то такая война для нас будет проигранной, так как мы подвержены воздействию по всей территории, а до североамериканского континента мы ничем не достанем, кроме РПК СН, но их очень мало.

Реальности военной политики таковы, что уже меняются многие классические понятия. В войнах прошлого для того, чтобы победить противника, требовалось разгромить его вооружённые силы, подорвать экономический потенциал и сокрушить политическую систему. Этого нельзя было достичь без оккупации. В войнах будущего оккупация вообще не нужна. С помощью неядерных стратегических наступательных вооружений достаточно нанести тяжёлое поражение важнейшим стратегическим объектам и средствам ответного удара, а также разрушить экономический потенциал противника – и его политическая система развалится сама.

Для нас война будущего очень опасна. К ней нужно готовиться. И военные реформы, и построение Вооружённых Сил должны быть ориентированы на войны будущего. Для этого должны быть привлечены учёные умы, развёрнуты широкие дискуссии, пульсировать военная мысль и наука.

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