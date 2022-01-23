Лемурия хорошо известна ведическим магам и философам, но в науке она игнорируется

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23 января 2022, 14:36 Александр Крохмаль, Журналист

Англичане, освоившие в своё время Индостан, повидали немало интересного. Один из офицеров Великобритании даже сумел докопаться до тайны происхождения людей. Естественно, всё это нынешняя наука отвергает, пытаясь концентрироваться на теории Дарвина, которая сама по себе выглядит не слишком верной. Но другие, параллельные источники отчего-то игнорируются. Но однозначно стоит упомянуть легендарного полковника Джеймса Черчуорда, который как раз и был тем самым англичанином, узнавшим тайну о великой Лемурии. Но каким же образом он получил сведения о гипотетическом материке Тихого океана? И как именно в Индии могли о нём узнать? Ведь географически Индостан находится от Тихоокеанского сектора на достаточно далёком расстоянии.

Всё произошло ещё в 1870 году. Джеймс Черчуорд, командующий всадниками Бенгальского корпуса, совершал рейды по северной Индии. Однажды его солдаты разбили лагерь рядом с древним буддийским монастырём. Черчуорд, будучи любознательным и заинтересованным в истории местных народов, поспешил навестить обитель монахов. Ламы приняли его, как своего. Никто не стал выражать враждебность. Напротив, местные жрецы накормили его досыта и оказывали всяческую любезность. Но уже после трапезы, Черчуорд захотел разузнать о монастыре побольше. Он спросил у жрецов, есть ли у них что-нибудь интересное из древних записей. Глава монастыря согласился показать ему некоторые документы. Но то, что увидел там Черчуорд, поразило его до глубины души. О таком он и подумать не мог.

На самом деле неясно, каким образом полковник вообще мог добраться до тайных записей монастыря. Ведь обычно такие документы хранятся достаточно глубоко в подземельях. За них наверняка велась борьба. Ими пытались овладеть, использовать в своих целях. Но монахи храбро отстаивали их и не давали никому из непосвящённых. Видимо Черчуорда, не совершившего никаких преступлений против них, и оказавшего уважение местной культуре, они посчитали за достойного «кандидата». Полковнику удалось уговорить монахов отдать ему хранившиеся долгое время глиняные таблички. Он много лет посвятил исследованиям древнейших текстов, которых до него никто не расшифровывал. Таблички рассказывали про таинственный древний материк, который некогда существовал на просторах нынешних Индийского и Тихого океанов.

Черчуорд обнаружил, что континент, о котором говорили артефакты, был поистине огромен. Его ширина достигала не менее 5000 километров. Это был материк, куда более масштабный, чем Евразия. Назывался он очень причудливо – Хиттида. Примечательно ещё и то, что в дравидийских летописях так же имеются сведения о загадочном материке-прародителе. Таблички гласили, что именно там появилась первая цивилизация людей. На Хиттиде преобладал тропический климат. Его равнины были плодородными, а урожаи – богатыми. Города и селения соединялись величественными дорогами. Континент изобиловал реками и озёрами. Там даже упоминалось о зашкаливающем количестве растущих лотосов. Возможно, именно это впоследствии сыграло свою роль в создании буддийской культуры.

Летописи гласили о существовании на Хиттиде некой сверхцивилизации магов и посвящённых. Рассказывалось про то, что местные жители умели летать, общались телепатически и умели использовать солнечную энергию. Перемещались они практически с помощью мыслей. Стоило им только подумать о месте назначения, и они оказывались там в одночасье. В сводках говорится о том, что на Хиттиде развитых городов было всего 7, и причём, один из них – Тара, являлся подземной обителью. Кстати, в ирландской истории тоже упоминается город со схожим названием, и зовётся он таким же самым именем. Как выяснилось, цивилизация Хиттиды просуществовала почти 5000 лет. Как именно она погибла – доподлинно неизвестно. Предвестником её конца мог стать астероид или взорвавшийся подводный супервулкан. Теория о супервулкане выглядит в этом случае более правдоподобной.

Гибель Хиттиды сопровождалась массовыми землетрясениями, цунами и извержениями вулканов. Когда катастрофа началась, один из властителей Тары, подземного города, приказал открыть туннели в «нижние миры». Оставшиеся жители материка укрылись под землёй, пережидая бури и катаклизмы. Пережидать пришлось долго, целые десятилетия. Но позднее часть хиттидцев всё же вышла на поверхность. Так, по сведениям Черчуорда, появились обитатели Азии и нынешнего Тихоокеанского сектора. Правда не все потомки сверхцивилизации вернулись на Землю. Некоторые остались в «нижних мирах». Не исключён тот факт, что они до сих пор могут жить в подземных областях нашей планеты. Никто не отменял правдивость теории о Полой Земле.

Официальная наука так и не признала открытия Черчуорда. Все сведения полковника, опубликованные в прессе, были подвергнуты осмеянию. Былой командир бенгальских всадников так и остался в глазах общественности «сумасшедшим». Однако многие эксперты, особенно те, кто живут на Востоке, могут не согласиться с общепринятым мнением. Насколько известно, нынешние духовники Индии не отрицают существование сверхцивилизаций допотопных времён. Большую тайну представляет собой религия индуизма, которая отличается своей уникальностью. Дравидийцы, древнейшие обитатели Индостана, охотно верят в существование Хиттиды. Некоторые из них даже используют эти знания в политических целях.

Существовала ли Хиттида или нет – мы, пожалуй, узнаем нескоро. Да и узнаем ли вообще? Современная наука не стремится к открытию тайн прошлого. Приоритетом являются в основном компьютерные технологии и стремление покорить космос. Учёные с мировыми именами попросту игнорируют древние летописи, считают их всего лишь за «старушечьи сказания». Но что, если мы действительно ничего не знаем о своём прошлом? Имеем ли мы права достигать вершин галактики? Достойны ли мы этого или нет?

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