Нефть – всему голова

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 января 2022, 09:45 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как уже писал «АН», пресловутый ИПП, то есть индекс промышленного производства, по сообщениям госТВ, в прошлом году дотянулся таки до уровня 1991 года. По логике наша страна, гроза Америки и вообще «всей заклятой НАТы», уже вернулась к полному самообеспечению товарами первой, второй и третьей необходимости. Как это было при канувшем в Лету тридцать лет назад Советском Союзе. Так ли это?

Сегодня говорят, что коммунисты держались только на нефтяном фонтане, который Бог дал Империи. И качали ее, проклятую, прямиком во вражий стан. Отчасти все правильно, но дьяволята прячутся в деталях.

Итак, на закате советской власти она выкачивала из недр одной шестой части суши 462 миллиона тонн «черного золота». Спустя тридцать лет, в 2021 году, 524 млн. тонн. Стахановские рекорды на лицо! Правда, в 1987 добыли за 550 миллионов тонн. Но тогда власть не ограничивали могущественные ОПЕКи и международные договора. Да и вся прибыль шла в бюджет. Сегодня же добывают какие-то ОАО, и даже то, что называется госкорпорацией, нередко зарегистрировано на Каймановых, мать их, островах.

Были ли бы мы богаче, если бы отечественная нефтянка была бы полностью национальным достоянием, а не набором частных, зачастую оффшорных керосиновых лавочек? Безусловно. Нефтяная промышленность имеет налоговую нагрузку в среднем в 52%. То есть, отдает в бюджет половину от вырученной при продаже народного (по Конституции) достояния. Доля черного золота в бюджете «плавает» в зависимости от цены на него от 25 до 35%. Что лучше один кусок в треть пирога или два куска, которые уже вместе весят в два раза больше?!

Мы уже молчим про внутренние цены на бензин в мировой энергетической сверхсуперпупер державе! В оправдание нефтяные бароны говорят, что гнать на экспорт выгоднее. Конечно! Вот и гонят 46-48% процентов добытых из российских недр невосполнимых ресурсов на экспорт. До «великой» капиталистической революции 1991 года более 73-75% родной нефтюшки оставалось внутри страны, да и экспорт был в основном в страны соцлагеря. Вот вам и сидящие на нефтяном фонтане коммунисты…

Цифры – вещь упрямая. И они говорят, что никакой глобальной зависимости Советского Союза от экспорта углеводородов не было и в помине. И, следовательно, главный вывод нынешних критиков о крахе советской экономики: «уронили мировую цену на нефть, и она рухнула» - очередное привычное им вранье!

Мы сегодня гораздо сильнее зависим от сырьевого экспорта, чем тридцать лет назад. И «диверсифицируемся» в сторону мировой сырьевой колонки под мантры о «индексе» промпроизводства со скоростью электропоезда «Ласточка», в котором от российского только название.

Ах да, чуть не забыл. В посконном ТЭК, то бишь топливно-энергетическом комплексе, доля импорта нефтегазового оборудования в 2019 году, по данным Минпромторга, составила 45%. Доля импортной техники для увеличения нефтеотдачи, в том числе для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 61%, оборудования для нефтепереработки — 49%, оборудования для производства сжиженного природного газа и для реализации шельфовых проектов — 67,8%, геологоразведочного оборудования — 48%.

Самое интересное – обрабатывающая промышленность и машиностроение – основа основ промпроизводства, читайте только на сайте «АН»!

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