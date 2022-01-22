«Самоликвидация коронавируса» в Японии, похоже, оказалась фейком

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22 января 2022, 22:24 Александр Крохмаль, Журналист

Более 50 тысяч заражений в сутки, новые меры ограничений и страх населения перед грядущими трудностями. Вот что сейчас происходит в Японии. Как оказалось, все сведения о якобы полной самоликвидации коронавируса оказались неверными. Вирус никуда не ушёл и снова начал распространяться. Причём, это касается не только недавно выявленного африканского штамма «омикрон». Эпидемиологическая ситуация в стране – снова неудовлетворительная. В более, чем 10 префектурах Японии до 13 февраля будут действовать ограничительные меры. Ресторанам разрешили работать лишь до 9 часов вечера. Алкогольные заведения должны будут закрыться не ранее 8 часов вечера.

Антирекорды охватили практически каждый регион. В соцсетях продолжаются разговоры на тему нового пришествия пандемии. Особенно неспокойная ситуация в столице, где сегодня было выявлено 11 000 случаев. Как отмечается в местных газетах, массовый всплеск заражений произошёл из-за «омикрона». На сегодня в Японии насчитывается уже 2 125 882 заболевших коронавирусной инфекцией. 18 493 – умерли от осложнений. Симптомы африканского варианта, как отмечают врачи и их пациенты, очень сильно похожи на те, что обычно случаются во время простуды. ВОЗ полагает, что на летальность «омикрон» никак не повлияет. Но тем не менее, в этой ситуации возможен всякий исход.

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