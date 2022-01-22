Эксперты из «Лаборатории Касперского» не советуют пользоваться неизвестными розетками

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22 января 2022, 13:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Хабр

Фото: Fotolia / chachanit

Аналитики из «Касперского» считают, что незнакомым USB-портам и розеткам доверять не нужно. Всему виной – неизвестное оборудование, которое находится за розеткой на зарядной станции. Злоумышленники могут спокойно использовать его в своих целях.

Эксперты полагают, что скомпрометированная розетка способна открыть доступ к разблокированному смартфону или даже планшету. На устройство может быть незаметно установлено вредоносное ПО, которое потом сыграет злую шутку с хозяином гаджета. Всё это также относится и к незнакомым зарядным кабелям. В некоторых из них даже может содержаться встроенный Keylogger, а это означает, практически полный доступ к устройству.



Эксперты ставят упор на проверенные розетки и средства для зарядки гаджетов. Более того, они вообще не советуют подключаться через «чужие кабели». Рекомендуется носить с собой проверенные устройства от производителей. Также пользователи могут обезопасить себя с помощью специальных USB-блокировщиков. Эти приборы могут отключить линии передачи данных при подключении мобильного гаджета. Тем самым, любая утечка информация во время зарядки телефона или планшета исключается.

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