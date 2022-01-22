В ближайшее время может начаться изменение мироустройства?
22 января 2022, 11:19 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ
До сих пор к мироустройству, которое было сформировано США, было терпимое отношение со стороны различных международных субъектов. И совсем недавно мы узнали, что есть в мире такой международный субъект, которого отныне не устраивает это мироустройство. Им оказалась Россия. Россия выразила своё неприятие к нынешнему мироустройству, которое, благодаря активизации США, подошло к своему критическому состоянию.
Эта неделя будет ключевой в плане решений проблем мироустройства. Либо всё останется по-прежнему и Гегемон продолжит свои экспансионистские традиции. Либо все эти традиции Гегемона прекратятся в силу адекватного восприятия критичности и катастрофичности этого противостояния.
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