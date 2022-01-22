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В ближайшее время может начаться изменение мироустройства?

, 11:19

В ближайшее время может начаться изменение мироустройства?
Фото: borgemagazin.com

До сих пор к мироустройству, которое было сформировано  США, было терпимое отношение со стороны различных международных субъектов. И совсем недавно мы узнали, что есть в мире такой международный субъект, которого отныне не устраивает это мироустройство. Им оказалась Россия. Россия выразила своё неприятие к нынешнему мироустройству, которое, благодаря активизации США, подошло к своему критическому состоянию.

Эта неделя будет ключевой в плане решений проблем мироустройства. Либо всё останется по-прежнему и Гегемон продолжит свои экспансионистские традиции. Либо все эти традиции Гегемона прекратятся в силу адекватного восприятия критичности и катастрофичности этого противостояния.

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