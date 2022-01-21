Владимир Ильич Ленин, вероятно, умер от нейросифилиса

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 января 2022, 21:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Прошло уже почти 100 лет со смерти Владимира Ильича Ленина, вождя революции и первого полновластного правителя СССР, но никто до сих пор не знает, как именно закончились его дни. Чем болел Ленин? Как лечился? И самое главное – как умер? Все эти вопросы оставались без ответов до сегодняшнего дня. Существовало до 20 гипотез о причинах смерти Ильича. Более того, официальной причиной называли аневризму и последующее кровоизлияние в мозг. Но так ли оно было на самом деле? И почему некоторые склонялись скорее к венерическому заболеванию, чем к инсульту?

Нейрофизиолог Валерий Новосёлов полагает, что причиной смерти «отца революции» стал именно нейросифилис. «Я занимаюсь Лениным с 1989 года, - заявил эксперт. - Как раз с того момента, когда поступил в Институт мозга. Именно там хранится мозг Ульянова, но не целый, а в виде 30 тысяч срезов». Он напомнил, что документов в свободном доступе не было. Это означало, что процесс увядания Владимира Ильича тщательно скрывался. Врачебные дневники, специальные документы, медицинские характеристики и выводы докторов – всё это подпадало под строжайший уровень секретности.

К документам Новосёлову всё же удалось проложить путь, хотя и не без трудностей. В первый раз ему отказали из-за «врачебной тайны». Пришлось доказывать всё через судебную систему. Но когда эксперт ознакомился со всеми подробностями, ему едва не стало плохо. Он и понятия не имел, насколько сильно мучился Ленин перед уходом в мир иной. Документ называется очень просто – «Дневник дежурных врачей». Он не был известен ни медицинскому сообществу, ни историкам. До работы Новосёлова, о нём знали лишь в узких кругах. «Я три месяца с ним работал, - признавался нейрофизиолог. - Дневник описывает период с 28 мая 1922-го по 21 января 1924 года».

Документ был составлен тремя врачами-неврологами, Алексеем Кожевниковым, профессором Василием Крамером и ещё одним профессором Виктором Осиповым. В «Дневнике» полным-полно ошибок, так как он составлялся практически неграмотными машинистками. Медики его не писали, они лишь надиктовывали. Как выяснилось, Ленин практически лишился рассудка перед смертью. Впрочем, его последняя фотография чётко говорит о «неполадках» с психикой. Его взгляд поистине безумен. Умственная болезнь была спровоцирована очень тяжёлым заболеванием, известным под именем нейросифилис.

Вот например, цитата из этого дневника: «30 мая 1922 года. Пациент не может сказать ни одной фразы целиком. Постоянно зевает. Не хватает слов. Хотел идти в уборную, чтоб умыться, и не знает, как пользоваться зубной щёткой. Сначала взял щётку щетиной в руки и с недоумением на неё смотрел. Когда сестра взяла щётку, окунула в порошок, и вложила ручкой в руку, и поднесла руку ко рту, тот начал чистить зубы, как следует. Приезжал Сталин, беседа suicidum. При исследовании периметра не мог выполнить того, что требовали. Не мог фиксировать взгляд на зеркале. Давал сбивчивые показания».

Господин Крамер был врачом мирового уровня. Он понимал, что медицина бессильна против такого недуга. И он чётко осознавал, что вылечить Ленина уже попросту нереально. Состояние с каждым днём лишь ухудшалось. Владимир Ильич находился в Горках, в 40 км от Кремля, как раз в бывшей резиденции вдовы Саввы Морозова. Врачей к нему возили только на машине. По периметру была расставлена серьёзная охрана. Медперсонал постоянно находился в доме рядом с «вождём». Однако всё это было бесполезно, учитывая невозможность вылечить недуг.

Одной из последних записей Дневника является «21 января 1924 года». Состояние уже ухудшилось настолько, что Ленин едва мог видеть. А ближе к концу января, смерть организма уже стала неизбежной. «В 10 30 утра заснул и спал до 14 часов, - гласят страницы документа. - Проснулся и снова заснул в 16 часов. Были вызваны врачи Ферстер и Осипов. У пациента пульс 86, он спокоен, живот вздут. В 17 15 Ферстер отметил, что ничего нового. В 17 30 дыхание участилось, температура 37, пульс 90. Дыхание неравномерное. В 18 ч у пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа».

Как известно из данной сводки, смерть Владимира Ильича Ленина наступила в 18:50. Именно тогда произошла внезапная остановка дыхания. Голова откинулась назад, бледность покрыла всё лицо. 30 минут врачи пробовали искусственное дыхание, но всё было безрезультатно. Спасти пациента так и не удалось. Рапорт начальника охраны Пакална подтвердил слова медиков из Дневника. Он также упомянул о припадке, начавшемся с 5 часов вечера. Припадок был жутким, сопровождался постоянной рвотой, вплоть до самой смерти.

Новосёлов полностью проанализировал записи врачей. Конечно, диагноз Ленина был понятен. Нейросифилис – заболевание серьёзное, и до сих пор вызывающее трудности у современной медицины. Тогда оно не лечилось вовсе. Оставалось лишь только поддерживать состояние пациента в норме в течение неопределённого времени, но стремительное ухудшение остановить не удавалось. Но при этом, сразу же задавался вопрос, а как же именно Владимир Ильич Ленин смог подцепить тяжёлое венерическое заболевание? Почему именно нейросифилис?

От ранения такая зараза бы не возникла. Оставалось лишь только одно – передача исключительно половым путём. Но кто же заразил великого «отца революции» и зачем? В те времена активно использовались презервативы. К тому же Надежда Крупская не обладала подобным недугом. Очевидно, Ленин пользовался услугами «женщин лёгкого поведения». Либо же всё стало причиной какой-нибудь случайной связи. Также говорилось о том, что Владимир Ильич имел наследственный сифилис, но доказательств в этом случае – никаких.

Есть даже теория, что деспотизм Ленина как раз происходил от его начинающейся болезни. Известно, что нейросифилис серьёзно воздействует на нервную систему. Человек начинает проявлять качества, свойственные тирану. Уровень его агрессии стремительно растёт. Психика вполне может пошатнуться. Мог ли Владимир Ильич стать таким суровым из-за тяжёлой болезни? Конечно же мог. И Новосёлов это подтверждает. Однако другие тайны, например, о причинах заболевания, до сих пор так и остались неизученными.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости