Невыполненные обещания: какими будут дальнейшие действия Джо Байдена?

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21 января 2022, 18:19 Антон Дубровский, Журналист Источник: echo.msk.ru

За год, который президент США Джо Байден находится на посту, он принял серию сомнительных политических решений и не выполнил большую часть своих предвыборных обещаний. Популярности среди своих граждан ему это не добавляет.

На Байдена было возложено множество надежд. Он вступил в должность 20 января 2021 года. Несколько недель до этого радикальные сторонники его предшественника Дональда Трампа пытались штурмом взять Капитолий, который является символом демократии в США. Этот случай – пример масштабного раскола в американском обществе, который Байден получил от Трампа. В связи с этим, обещание Джо Байдена об объединении нации является одним из самых важных его заявлений. Пока что ему не удалось сдержать это обещание.

Число проголосовавших за Байдена действительно внушительное: 81 миллион избирателей. Это больше, чем у любого другого его предшественника. Также он получил незначительное большинство в обеих палатах Конгресса. Тем не менее сейчас положение Байдена достаточно непрочное. Бушует пандемия, растет инфляция. Рейтинг президента резко понизился с 50% летом 2021 года до 41% перед Рождеством.

Эксперты называют среди неудачных политических решений Байдена уход из Афганистана, что привело к молниеносному захвату власти талибами (террористическая организация, запрещенная в России) и откату назад в её развитии (особенно это касается прав женщин и прав человека в целом). Американцы считают, что это сказалось на репутации президента, его авторитете лидера мировой державы и способности добиваться поддержки Конгресса.

«Самое мягкое слово, описывающее первый год правления Байдена, — это «разочарование», — так считает Брет Стивенс, обозреватель The New York Times.

Почетный профессор политологии Бостонского университета Вирджиния Сапиро считает, что Байден стал президентом в трудные времена. «Он оказался в более тяжелой ситуации, чем любой другой президент со времен Рузвельта, правление которого началось посреди глубокого экономического кризиса», - говорит она. Другой причиной падения доверия к Байдену, как считает Сапиро, является тот факт, что большое число умеренных республиканцев проголосовали за него, так как не хотели поддерживать Трампа. При этом республиканцы все равно хотят консервативной политики.

Но у Байдена есть и достижения. Это одобрение Конгрессом антикризисного пакета мер объемом 1,9 трлн долларов. Таким образом финансовую поддержку получили многие семьи, которые сильно задела пандемия. К этому добавилась и поддержка республиканцами плана развития инфраструктуры в США, на которую выделено 1,2 трлн долларов.

Президенту США пока, практически, не удалось реализовать свою законодательную повестку. В этом вопросе ему оказывают сопротивление сенаторы и депутаты-республиканцы.

Одним из самых крупных провалов Байдена считается неудача плана «Build Back Better» - комплексной инвестиционной программы в области ухода за детьми, образования и защиты климата. Программа могла бы воплотить в жизнь некоторые предвыборные обещания президента. Попытка реформы полиции также потерпела крах в сентябре прошлого года. Стороны не смогли решить вопрос юридической неприкосновенности полицейских.

Вряд ситуация станет легче для Байдена в следующие три года. На повестке дня у США - политические трения на Ближнем Востоке, угроза вторжения России в Украину и усиление Китая в Тихом океане. Как считают эксперты, для восстановления доверия, Вашингтону придется решительно действовать против России, Китая и Ирана, но также они считают, что в этом вопросе у Байдена больше слов, чем дела.

Что касается внутренней политики, то наступивший год является очень важным. Байден рискует потерять свое небольшое большинство в Сенате во время промежуточных выборов в ноябре. Если это случится, ему будет еще труднее добиться принятия важных для него законов. Среди них - продвижение избирательной реформы и, вероятно, более компактная версия законопроекта «Build Back Better». Также важна отмена филибастера - тактики препятствования законопроектам парламентским меньшинством путём растягивания споров о предмете законопроекта и «утапливания» предмета в большом количестве частных случаев, не всегда существенных. Для того чтобы это голосование состоялось, 60 из 100 сенаторов должны согласиться с окончанием дебатов.

Будет ли Байден еще раз баллотироваться в президенты? По мнению экспертов, этого, скорее всего, не случится. Важную роль в этом играют не только неудачи президента, но и его возраст. В 2024 году, когда состоятся выборы, ему будет уже 82 года. Таким образом, эксперты считают, что демократической партии стоит подыскать других подходящих кандидатов для выборов 2024 года, потому как республиканцы будут готовы дать сильный отпор.

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