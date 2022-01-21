Сможет ли «омикрон» помешать появлению Владимира Путина на Олимпиаде в Пекине?

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21 января 2022, 16:17 Антон Дубровский, Журналист Источник: Коммерсантъ

Не секрет, что сегодня Китай испытывает большие трудности, связанные с грядущими Олимпийскими Играми в Пекине. Сначала в декабре прошлого года США и их союзники объявили Китаю дипломатический бойкот, а потом проведению этого важного события стал мешать новый штамм коронавируса «омикрон». Китайцы предполагают, что новый штамм вируса попал на территорию государства через посылку из Канады, доставленную в КНР через США и Гонконг.

1-й случай заражения вирусом поставил власти Китая в положение, когда они должны принимать соответствующие решения. Ситуацию не упрощает тот факт, что на открытии Игр должен присутствовать Владимир Путин, собирающийся посетить Пекин. Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, говорит, что Москва находится в ожидании полноценных переговоров с Пекином, а поездка готовится в сложных условиях.



1-й случай заражения «омикроном» в Пекине был зафиксирован в прошлую субботу. Заболела жительница северо-западного района Хайдянь. Она в течение 2-х недель не покидала границы города, постоянно перемещалась по Пекину и встречалась со многими людьми. Зараженную посылку женщина получила 11 января.



Несмотря на то, что в Китае инфекция почти сошла на нет, с начала года в стране происходит новый рост числа заболеваемости вирусом. В январе количество заболевших достигло 200 человек в сутки, что является тревожным показателем. Олимпиада начинается 4 февраля, когда происходит празднование китайского Нового года. Но, в связи с возможностью распространения нового вируса, правительство Пекина усложняет правила въезда в Пекин из других областей Китая. С 22 января для этого потребуется наличие двух отрицательных ПЦР-тестов. Один сдается за 48 часов до въезда в Пекин, второй – в течение 72 часов нахождения в городе. Это правило установлено до конца марта.



Также тщательной проверке будут подвергнуты приходящие в страну зарубежные посылки. Они будет проходить несколько этапов дезинфекции при помощи ультрафиолетового излучения и специальных обеззараживающих веществ в виде распылителей. Даже после этих процедур гражданам рекомендуется открывать посылки на улице, дезинфицировать их самостоятельно и только после этого брать с собой домой.



Что касается приезда в Пекин Владимира Путина, то договоренность о его появлении на открытии Олимпиады была достигнута 15 декабря во время видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином.



«Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на высоком уровне. В Китае умеют это делать», — сказал во время видеосаммита Владимир Путин.



«С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи. Готов с Вами, рука об руку, идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемический период», — заявил в свою очередь Си Цзиньпин.



Может ли «омикрон» помешать сценарию нахождения российского президента в Китае? Пресс-секретарь президента дал понять, что российская сторона «готова действовать энергично и гибко».



Касаясь проблемы обеспечения санитарной безопасности во время визита Владимира Путина в Пекин, Песков отметил, что дополнительные меры обговариваются с китайскими партнерами.



Ограничения касаются также и работы СМИ. С президентом на Олимпиаду выдвинется небольшая группа журналистов и, как объясняет Песков, «пул особо работать не сможет», хотя присутствовать на событии вместе с Путиным планирует.



В планы президента также входит общение с олимпийской сборной России. С учетом жестких требований санитарной безопасности произойдет это, скорее всего, по видеосвязи.

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