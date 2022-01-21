Криминал в России в 2021: статистика и ущерб

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 января 2022, 15:30 Антон Дубровский, Журналист Источник: Известия

Фото: freepik.com

Разбои и грабеж больше не стоят на повестке дня. Вместо них теперь на передовой «деликатные» и бесконтактные методы захвата собственности граждан. Одновременно отслеживается рост подростковой преступности и рецидивов.



Общий ущерб от криминала в 2021 году - 834,5 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2020 году. При этом, в 2021 году произошло более 2 млн преступлений. Это почти на 2% меньше, чем в 2020 году.



МВД сообщает, что типичный преступник – мужчина без постоянного дохода (64,1% пойманных в 2021 году), занимающийся хищениями через мессенджеры и другие средства связи. У таких людей уже есть криминальный опыт (60% из них уже были судимы). 28,1% из таких преступников идут на преступление в состоянии алкогольного опьянения.



Кражи – самое распространенной преступление (свыше 733 тыс.). Далее идет мошенничество (340 тыс.) и незаконный оборот запрещенных веществ (180 тыс.).



Самыми распространенными преступлениями в России остаются кражи — их совершено свыше 733 тыс. 2-е место по массовости — за мошенничеством (почти 340 тыс. за год). Далее - незаконный оборот наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Статистика МВД зафиксировала почти 180 тыс. нарушений УК в этой сфере. Также нужно упомянуть о 35 тыс. коррупционных преступлений (на 14% процентов больше прошлого года), 55 тыс. неплательщиков алиментов (на 26% больше прошлого года). К административной ответственности привлечено 66 тыс. нарушителей ПДД.



36,4 тыс. преступлений совершенно иностранцами, из которых за 28,5 тыс. ответственны выходцы из стран СНГ (исключая Украину). Это почти на 6% больше, чем в прошлом году. Если смотреть на ситуацию с другой стоны, то против иностранцев было совершенно в России в 2021 году около 16 тыс. преступлений.



Часто раскрываемыми являются преступления против личности, корыстно-насильственная и уличная преступность. Стало меньше разбоев (на 16%), убийств (почти на 5%), грабежей (на 18,1%) и причинения тяжких телесных повреждений (почти на 11%). Также уменьшилось количество нарушений УК РФ в общественных места (на 7,2%).



Выросли случаи проникновения в помещение (на 28%), хулиганства и нарушения порядка (на 40%). По данным Генеральной прокуратуры РФ за пять лет преступлений стало на 13% меньше, а за 10 лет их число сократилось более чем на 22%.



Одновременно с этим выявляется рост числа преступлений против собственности. За последние 5 лет количество киберпреступлений выросло почти в восемь 8 раз. Такие же тенденции наблюдаются во всем мире и связанны с изменениями, которые пришли в современную жизнь с приходом в неё коронавируса. МВД удалось сдержать большое количество высокотехнологических преступлений в 2021 году. Несмотря на то, что их число стало немного больше, чем в 2020 году (на 1,4%), темпы их роста основательно упали. Нужно заметить, что количество преступлений в области информационно телекоммуникационных технологий стало больше почти в два 2 раза по сравнению с 2019 годом. С приходом пандемии, и удаленной работы и обучения, произошло усиление информационной защиты как в государственных, так и в коммерческих структурах.



Что касается наркоторговли, то в этой области установлено на 5,4% меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Также снизилось число раскрытых преступлений с целью сбыта наркотиков – на 8%. Это означает, что сбытчиков наркотиков стали ловить реже.



Интернет-площадки и мессенджеры преступники стали использовать в своей деятельности на 10% чаще, чем в 2020 году.



Число наркопреступлений возросло в Крыму, на Кубани и в Красноярском крае. Уменьшилось в Чувашии, Новгородской области и Карачаево-Черкессии.



Наиболее высокий рост преступности в 2021 году зафиксирован в Тульской области (на 19,4%), Ненецком АО (на 16,4%) и Ингушетии (на 10,2%). Всего тенденция роста преступности наблюдается в 27 субъектах РФ.



«Речь далеко не всегда идет о криминализации в регионах, попавших в этот список. Часто, наоборот, это свидетельствует об активной работе по наведению порядка в конкретном регионе или является отражением специфики субъекта», - поясняет бывший работник штаба одного из подразделений МВД.



Количество нераскрытых преступлений также возросло в Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике и Якутии. Исследования сообщают, что данные показатели могут напрямую связаны с тем, что киберпреступники активно атакуют жителей этих регионов.



Что касается снижения числа зафиксированных преступлений, то оно наблюдается в Республике Коми, Ивановской области и Новосибирской области (на 13, 12 и 14%).

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости