Женева: очередной блеф США?

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 января 2022, 17:42 Сергей Платонов,

Не так давно в Брюсселе совещание верхушки НАТО завершилось очередными угрозами в адрес России. Министр обороны ФРГ только что ушедшего в отставку правительства не исключал военного удара.



Грешит агрессивными заявлениями и новый глава МИД ФРГ. Эти события напомнили Карибский кризис (октябрь 1962 года) и Берлинский кризис (июнь-ноябрь 1961 года). Эти всего лишь две, но самые известные военные компании Первой Холодной войны. Их результат был ничейным. Но впоследствии, в результате измены правящей верхушки КПСС, эту войну коллективному Западу во главе с США в конце 80-х годов 20 века СССР проиграл.

Во втором десятилетии 21 века началась Вторая Холодная война между поднявшейся с колен Россией и тем же Западом. Теперь в октябре 2021 года мы накануне Карибского кризиса-2. Если без аналогий, конкретней, то речь идет о вполне вероятном и скором Восточно-Украинском ракетном кризисе участниками которого будут США и Россия. Сработает закон парных случаев. США поставят или уже поставили ракеты средней дальности в Восточные страны НАТО на Украину, а затем, в порядке компромисса, предложат обмен: Россия вывозит ракеты «Искандер» из Калининграда, США убирает свои. По типу подобного обмена советских ракет с острова Куба и натовских с территории Турции в октябре 1962 года. Можем мы упредить такое развитие событий? Отвечаю: теперь нет, а могли бы еще в 2014-2015 годах, если бы наши политики и военные помнили завет теоретика стратегии Клаузевица. Вот о чем он писал: «Раз одержана крупная победа (в нашей ситуации воссоединение Крыма с Россией и переход большинства украинских воинских частей на нашу сторону – С. П.), то не должно быть и речи об отдыхе, передышке, о том, чтобы оглядеться, устроиться; в порядке дня только преследование, нанесение новых ударов, где это понадобится, захват неприятельской столицы (в нашем случае Киева ополченцами Донбасса, в котором окопалась бандеровская ХУНТА – С.П.)».

Да, теперь поздно «пить Боржоми», но может допущенный просчет насчет неоправданной «передышки» послужит уроком перед предстоящими и гораздо более грозными событиями на том же западном направлении.

P. S. Просматривая этот материал через месяц (есть такая привычка у авторов) обнаружил свой просчет насчет намерений США. Да, они блефуют, но на торги выставили не обоюдный обмен с вывозом реальных ракет, а всего лишь свои намерения о размещении ракет СМД в восточных странах НАТО и Украине на уже поставленные нами «Искандеры» в Калининградской области. Уверен, что на предстоящей встрече в Женеве Госсекретарь Блинкин и предложит министру Лаврову такой «размен». И что, поведемся???

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