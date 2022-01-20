Аргументы Недели Мнение 13+

Женева: очередной блеф США?

, 17:42 ,

Женева: очередной блеф США?

Не так давно в Брюсселе совещание верхушки НАТО завершилось очередными угрозами в адрес России. Министр обороны ФРГ только что ушедшего в отставку правительства не исключал военного удара.

Грешит агрессивными заявлениями и новый глава МИД ФРГ. Эти события напомнили Карибский кризис (октябрь 1962 года) и Берлинский кризис (июнь-ноябрь 1961 года). Эти всего лишь две, но самые известные военные компании Первой Холодной войны. Их результат был ничейным. Но впоследствии, в результате измены правящей верхушки КПСС, эту войну коллективному Западу во главе с США в конце 80-х годов 20 века СССР проиграл.

Во втором десятилетии 21 века началась Вторая Холодная война между поднявшейся с колен Россией и тем же Западом. Теперь в октябре 2021 года мы накануне Карибского кризиса-2. Если без аналогий, конкретней, то речь идет о вполне вероятном и скором Восточно-Украинском ракетном кризисе участниками которого будут США и Россия. Сработает закон парных случаев. США поставят или уже поставили ракеты средней дальности в Восточные страны НАТО на Украину, а затем, в порядке компромисса, предложат обмен: Россия вывозит ракеты «Искандер» из Калининграда, США убирает свои. По типу подобного обмена советских ракет с острова Куба и натовских с территории Турции в октябре 1962 года. Можем мы упредить такое развитие событий? Отвечаю: теперь нет, а могли бы еще в 2014-2015 годах, если бы наши политики и военные помнили завет теоретика стратегии Клаузевица. Вот о чем он писал: «Раз одержана крупная победа (в нашей ситуации воссоединение Крыма с Россией и переход большинства украинских воинских частей на нашу сторону – С. П.), то не должно быть и речи об отдыхе, передышке, о том, чтобы оглядеться, устроиться; в порядке дня только преследование, нанесение новых ударов, где это понадобится, захват неприятельской столицы (в нашем случае Киева ополченцами Донбасса, в котором окопалась бандеровская ХУНТА – С.П.)».

Да, теперь поздно «пить Боржоми», но может допущенный просчет насчет неоправданной «передышки» послужит уроком перед предстоящими и гораздо более грозными событиями на том же западном направлении.

P. S. Просматривая этот материал через месяц (есть такая привычка у авторов) обнаружил свой просчет насчет намерений США. Да, они блефуют, но на торги выставили не обоюдный обмен с вывозом реальных ракет, а всего лишь свои намерения о размещении ракет СМД в восточных странах НАТО и Украине на уже поставленные нами «Искандеры» в Калининградской области. Уверен, что на предстоящей встрече в Женеве Госсекретарь Блинкин и предложит министру Лаврову такой «размен». И что, поведемся???

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Спецслужбы США могут следить за российскими пользователями WhatsApp

Спецслужбы США могут следить за российскими пользователями WhatsApp

Американский закон 1986 года «Об автоматических регистраторах телефонных звонков» позволяет силовикам следить за любым пользователем WhatsApp из любой страны мира. Делать им это можно без объяснения причин.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Культура

Общество

Общество

Общество