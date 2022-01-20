Скрытые мотивы отказа Центробанка от биткоина

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20 января 2022, 12:43 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: REUTERS/DADO RUVIC

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, спецслужбы продвигают идею полного запрета, чтобы исключить возможность пожертвований для нежелательных организаций и СМИ, которых внесли в реестр иностранных агентов.



В то же время агентство отмечает, что финансирование оппозиции и СМИ составляет незначительную долю активов, хранящихся примерно в 17 млн криптокошельков в России. Bloomberg оценивает общий объем криптовалют, которым владеют россияне, в 7 трлн руб. или $92 млрд. Но спецслужбы все равно считают финансирование оппозиции проблемой, масштаб которой увеличивается.



На мой взгляд мотивы этих мер иные. Причина в предстоящем экономическом положении и ситуации в связи с санкционными угрозами США. В этих условиях могут обостриться некоторые опасные явления:



1. Это опасность финансовых пирамид, которые на определённом этапе используют крипты, а потом капиталы выводят за рубеж, кинув россиян-лохов.



2. Власть оценила, что вложение в криптовалюту уменьшает всяческие перспективы в самодостаточное развитие Российской экономики. По-видимому, акцент на самодостаточность России будет расти в связи с санкциями, вызванными Украиной.



3. По-видимому, наши российские эксперты по экономической безопасности, в силу каких-то причин убедились в том, криптовалюта как замаскированная официальная мировая финансовая пирамида даже несмотря на то, что временно приживется, то, в конце концов, будет банкротить слабых экономических субъектов и бедные страны. Победят владельцы этого мирового криптовалютного казино.



Насколько эти меры в отношении запрета биткоина будут одинаковыми для всех покажет только время. Наши чиновники постоянно облизываются на биткоин. То тянутся к ним, то отталкивают их. Они понимают, что это приговор Отечеству. Насколько ЦБ хватит воли решиться. Возможно это опять лишь неопределённые намерения? Изменится ситуация и опять будут делать ставки на биткоин.

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