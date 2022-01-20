Тестостерон: как Олимпийский комитет может сделать спорт опасным для женщин с помощью трансгендеров

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20 января 2022, 09:53 Антон Дубровский, Журналист Источник: Коммерсантъ

Стало известно, что коллектив специалистов из руководителей медицинских служб, определенного числа международных спортивных федераций сомневается в правильности решения Международного олимпийского комитета о новых критериях допуска трансгендеров к участию в женских соревнованиях.

В конце прошлого года МОК принял решение о том, что после завершения Олимпийских Игр 2022 в Пекине МОК искусственное понижение тестостерона трансгендерами в крови отменяется. Заявление о том, что такое решение противоречит научным и медицинских данным подписано 38 специалистами, которые считают это опасным и несправедливым для женщин от природы и позволит мужчинам, которые определяют себя как женщины принимать на равных с ними участие в различных соревнованиях.



Среди подписавших заявление были главы Международного союза велосипедистов (UCI), медицинских департаментов Международной федерации легкой атлетики (WA), Международной федерации гребного спорта (WR) и два члена комиссии МОК по науке и медицине.



Прошлые рекомендации МОК требовали от трансгендеров сохранять уровень тестостерона на отметке ниже 10 нмоль/л на протяжении 12 месяцев перед соревнованием. После зимней Олимпиады в Пекине от международных федераций уже не будут этого требовать. Отменять ограничения МОК не обязано на основании того, что каждая федерация должно создать свой подход к этому вопросу.



Утверждается, что это решение МОК принято под прессингом всевозможных правозащитных организаций без особой продуманности.



«Трансгендеры считают справедливым, что могут участвовать в женских соревнованиях. Но справедливость — это явление с двусторонним движением. Одна группа не может решать, что справедливо для другой. В данном случае я вижу, что происходящее несправедливо именно по отношению к природным женщинам. Спорт действительно предполагает инклюзивность, но ровно до того момента, когда речь заходит о медалях. Мы должны установить рамки, защищающие право женщин на равные условия в соревнованиях. Если же придерживаться определения пола на основе социальных, а не биологических показателей, то женский спорт будет попросту уничтожен», - сказал Daily Mail глава медицинской комиссии WR профессор Юрген Штайнакер.



В заявлении противников нововведения утверждается также, что МОК демонстрирует не лучший подход к делу, пытаясь сбросить ответственность за политику участия трансгендеров на федерации. Во многих больших федерациях (например, у WA) такая политика уже существует, но у небольших федераций, как сообщают специалисты в своем письме-заявлении, таковых ресурсов может попросту не быть.



Исследование Британского совета по спорту подтвердило, что трансгендеры, принимающие препараты для понижения уровня тестостерона, все равно в итоге сохраняют мужскую структуру мышц, у них крепче кости и они гораздо более выносливы и сильны, чем природные женщины. В обращении к МОК указаны результаты этого исследования.



Специалисты утверждают, что если МОК не найдет более приемлемых условий участия трансгендеров в соревнованиях, то это создаст проблемы как природным женщинам, так и трансгендерам. Таким образом, федерации будут иметь возможность при желании создавать искусственные препятствия для допуска трансгендеров к состязаниям.

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