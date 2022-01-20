Утренний индекс промпроизводства

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 января 2022, 09:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Каюсь, люблю смотреть утренние программы госТВ за чашкой кофе. Они такие жизнерадостные, воздушные, легкие как надувные шарики. Дарят хорошее настроение на весь день! Спасибо большое!



Вот давеча между двумя глотками кофе услышал бодрое: «Индекс промышленного производства сравнялся с 1990 годом!» И с такой ослепительной улыбкой, таким звенящим радостью голосом произнесла эти слова миссис «Экономические новости», что поверил сразу: «Сравнялись наконец, спустя тридцать лет разлуки»…



Подумалось: надо закрепить успех, посмотреть основные позиции «прорыва» в тридцатилетнее прошлое. А то клевещут вражьи голоса, что нет промышленности, как и пророка в родном Отечестве.



ИПП этот, то есть индекс промышленного производства считается по нескольким фундаментальным отраслям экономики: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. И это правильно: ведь «без воды и не туды, и не сюды».



Вот с нее и начнем. В 2019 году «Использование свежей воды» составило 51,2 млрд. кубических метров. Из них в сельское хозяйство и хояйственно-питьевые нужды ушло поровну: 7,5 млрд. Промышленность съела 26,6 миллиарда куб. метров. Разница, видимо, потери. В 1990 годах «пили и лили» 284 миллионов кубических километров.



А вот электроэнергии в 1990 году сожгли 1073 млрд. кВт-часов, а в 2020 г. – 1085 млрд. Пой песню, пой! Но в 1990 году 56,6 процента из них использовало производство, 11% - сельхоз. Сегодня промышленность берет чуть-чуть больше 50%. Сельское хозяйство - 1,5%! В 1990 годах потребление населения не дотягивало до 10%. Сегодня в районе 14. И, внимание, потери в сетях выросло с 8 до 11 процентов. О как!



Наше всё – газ. В 2020 году накачали, по данным Росстата, 694 млрд. куб. м природного и попутного газа, в том числе природного - 599 млрд. куб. м. Тридцать лет назад РСФСР доил матушку Землю на почти 600 млрд. Значит растем, братцы, растем! Однако доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) природного газа из СССР составила в 1975 г. 2,4%, а в 1990 году - 13,2% от объемов добытого. Сейчас за кордон уходит около 32 процентов.



И понять: откуда взялись 20 % для экспорта несложно. Сегодня главными потребителями газа на российском рынке являются электроэнергетика – 39%, жилой сектор (население) – 11,5 % и коммунально-бытовой сектор – 8,5%. Это в сумме почти 60% потребляемого газа. Промышленности досталось чуть более 30 процентов. 30 лет назад все было ровно наоборот.



Структура потребления этих ресурсов, точнее ее изменения, говорят как в том старом анекдоте, что папа при подорожании водки меньше пить не будет. Зато дети будут меньше есть. И если промышленность «ест» все меньше воды, электричества и газа она не растет, а чахнет. Но откуда-то бодрые ТВдивы берут этот самый рост? Разберемся на сайте «АН»!

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