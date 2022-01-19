Шотландские длинношёрстные: «Кисы с характером»

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19 января 2022, 21:42 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: кот автора - Велисарий Флавий

Если у кого есть дома длинношёрстные представители семейства кошачьих, те явно знают, что они требуют особого внимания. К ним нужен отдельный подход, не такой, как к другим кошкам. Шотландские длинношёрстные коты считаются самыми дружелюбными. Но при этом, следует отметить несколько особенностей. Не стоит обижаться на них и уж тем более ругать. Особенности действительно могут показаться странными и даже тревожными. Но поверьте, с ними по-другому нельзя. Шотландская порода – суть королевская. Поэтому и относиться к ним надо как с уважением и с почтением.



Начнём с того, что длинношёрстные шотландцы не любят, когда их тискают и берут на руки. Даже самого любящего хозяина они спокойно могут тяпнуть лапой… и не куда-нибудь, а в лицо. Король есть король, и беспокойства он не терпит. Рекомендуется не трогать этих кошек без лишней надобности. Очень часто брать их в руки тоже не стоит. Они могут этого не стерпеть и воспринять, как обиду. Брать в руки их следует только в том случае, если они сами лезут с лаской. А такое, между прочим, тоже бывает. Но если оторвать спящего «короля» от сна, то можно нарваться на суровый ответ. Длинношёрстных шотландцев следует уважать, и это не шутка.



Кормить их нужно исключительно специальными кормами, желательно зарубежными. Со стола они есть не станут. К тому же у длинношёрстных шотландцев крайне чувствительная система пищеварения (если съест дешёвый корм – то это может даже грозить отравлением). Рекомендуется покупать корма с припиской о чувствительном пищеварении. Вообще к корму в случае с длинношёрстными кисами относиться стоит с большей ответственностью. Следует регулярно консультироваться с ветеринарами. Напомним, что почти в каждом магазине для животных есть свой врач. Они никогда не берут деньги за консультации и могут дать множество полезных советов.



Далее: длинношёрстные шотландцы – это домашние коты. Они не приспособлены выживать на улицах и на дачах. В сельской местности крайне не рекомендуется их выпускать на волю. А вот в доме хозяйничать – да запросто. В больших домах им даже лучше. Всю эту территорию они воспринимают, как своё маленькое (а может и большое) королевство. Но на улице – им обычно бывает страшно. Не советуем выводить их гулять и заставлять дружить с другими кошками. Впрочем, с собаками тем более. Ещё раз стоит упомянуть, что длинношёрстные шотландцы – это домашние коты; домашние в прямом смысле слова.



Если вы заметили, что ваш пушистый питомец на протяжении долгого времени так и не захотел спать с вами в одной кровати - это нормально. Длинношёрстные шотландцы подобным не занимаются. Они очень самостоятельные и единоличные. Спать они будут рядом на столе, на стуле или на ковре, но только не в кровати, где лежит хозяин. Да и хозяин ли он для такого королевского пушистика? Вероятно, что хозяином себя чувствует сам кот. А те, кто вокруг, не более, чем его придворные. Правда ли это? Возможно, да. А возможно и нет. Но в любом случае, спать они с человеком не станут.



Несмотря на всю «надменность», длинношёрстные шотландцы очень привязываются к своим хозяевам. Без них они начинают сильно нервничать. Если хозяин уезжает на несколько дней, для них – это уже трагедия. Могут начать грустить, даже плакать. И ни в коем случае они не будут заходить в ту комнату, где спал их драгоценный. Для них это будет табу. Почему они так делают? Пожалуй, никто не знает. Но видимо, привязанность у них действительно серьёзная. Когда хозяин приезжает домой после длительного отсутствия, коты свою радость не выражают. Могут и обидеться, даже отвернуться. Зачем, спрашивается, верный друг оставил на целую неделю? Но если подойти к ним с лаской, поговорить с ними, то обида сразу же растает.



Вот такие интересные братья наши меньшие. Изучать их всегда приятно. А ещё приятнее – поддерживать с ними дружбу. Длинношёрстные шотландцы, несмотря на все свои странности, очень добрые создания. А ещё у них есть то, чего нет даже у многих собак – безоговорочная преданность хозяину. Если они чувствуют, что их другу угрожает опасность – могут и заступиться.



Можно привести один замечательный пример. Один мужчина устроился на работу, где начальник свирепствовал, как зверь. Причём, доходило дело до рукоприкладства. Но этот мужчина был вынужден ездить на эту работу, чтобы прокормить семью. В один прекрасный день , уходя уже утром на работу, он не мог выйти из комнаты. Его шотландец преградил ему дорогу и не пускал. Кот чувствовал, что случится что-то страшное. Но мужчина всё равно поехал и вскоре пожалел о своём решении. В этот день он был избит работниками фирмы. А кот ведь это уже чувствовал и знал.



Длинношёрстные шотландцы прекрасно чувствуют, что говорят о них люди. И если, например, происходит скандал в семье, кот начинает истошно мяукать, царапать мебель. Тем самым он пытается всеми силами остановить ссору. Так что с этими котами нужно разговаривать, как с людьми. И они всё понимают, абсолютно всё, что говорит человек, хоть они и не знают его языка. Человеку нельзя притвориться, что он любит кота. Тот сразу же ощутит притворство. А на любовь шотландцы всегда отвечают только любовью.



Вот за это и стоит ценить длинношёрстных шотландских кошек. Кисы-то они с характером, но добрее и вернее их нет, пожалуй, никого на целом свете.

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