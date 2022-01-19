Microsoft Office теперь выделяет неполиткорректные слова

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19 января 2022, 17:24 Антон Дубровский, Журналист Источник: Ferra.ru

С недавнего времени Microsoft Office выделяет не только слова с орфографическими ошибками, но и те, которые считаются сегодня неполиткорректными.



Программа теперь сообщает юзерам, что используемые ими слова могут не быть инклюзивными или являются оскорбительными. Microsoft 365 изучает документ на наличие «неприемлемых» терминов таким же образом, как выявляет опечатки, грамматические ошибки и пунктуационные ошибки. Программа будет подчеркивать слова, содержащие «предрассудки» по расовому, гендерному и культурному признакам.



К примеру, слово mankind предложат заменить словом humankind (человечество), master – на expert (эксперт), а слово whitelist на accepted или allowed list (разрешенный список). Стоит также отметить, что компания Microsoft прибегла к услугам экспертов в лингвистике по 20 языкам для того, чтобы выявить все неполиткорректные выражения.

Впрочем, пока не известно, появится ли эта функция в российском варианте программы.









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