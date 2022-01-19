Как штамм «Омикрон» шагает по планете

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19 января 2022, 17:13 Антон Дубровский, Журналист Источник: Известия

Фото: REUTERS

Стало известно, что в Китае отменена свободная продажа билетов на Олимпиаду в Пекине. Это связано с тем, что уровень заболеваемости коронавирусом достиг максимума относительно последних двух лет. Граждан также просят отложить заказы товаров из других стран, так как вирус может проникнуть в Китай через посылки. С распространением штамма «Омикрон» уровень заболеваемости вырос и в других частях земного шара. Правда, можно заметить и более позитивную тенденцию: в Великобритании, США и ЮАР, которые вирус накрыл в первую очередь, после резкого скачка заражений наблюдается их спад.



Китай выделяется своей реакцией нетерпимости по отношению к коронавирусу. Её можно наблюдать даже в единичном случае заболевания этой инфекцией. Это связано с тем, что скоро Олимпийские игры и празднование Нового года по лунному календарю. На Новый год китайцы привыкли активно передвигаться по стране - такова традиция.



Первый случай заболевания «Омикроном» зафиксирован в Пекине 16 января. Положительный тест на заболевание принадлежал одной из женщин, проживающих в городе.



Власти Пекина сразу опечатали на несколько дней офисное здание, где работала заболевшая. В здании оставили всех сотрудников для последующего тестирования на вирус каждого. К 17 января число заболеваний коронавирусом дошло по всей стране до максимума (239 случаев за день). Подобная ситуация идет в разрез с новогодним настроением в стране, а грядущая Олимпиада крайне важна для государства.



Что касается продажи билетов на Олимпийские игры, то будет доступно ограниченное число мест для конкретных, тщательно проверенных на вирус людей. Уже установлено, что 1-й случай заражения «Омикроном» в Пекине связан с получением посылки из Канады. Правительство настояло на том, что сотрудники почты должны получить бустерные прививки. Также их обязали проводить дезинфекцию всех посылок и писем из других стран.



Непросто и в других азиатских странах - Южной Корее и Сингапуре. Также очень высокий уровень заболеваемости и в Австралии. Во всех этих странах - резкое увеличение заражений и летальных исходов. Так, в Японии только в одной префектуре Осака к 18 января было зафиксировано примерно 6000 новых случаев заболевания. Власти Японии из-за этого собираются ввести чрезвычайное положение в Токио и еще 10 префектурах.



В Индии сейчас самый разгар свадебного сезона (он традиционно длится с ноября по март) и одновременно третья волна коронавируса сразу со штаммами «Омикрон» и «Дельта». Результат этого - ограничение гостей на свадьбах до 20 человек.



Рост заражений коронавирусом происходит и в странах Центральной Азии и на Украине. Так, в Казахстане, с учетом всех массовых беспорядков и распространением «Омикрона», в январе заболеваемость выросла почти в 20 раз. Поэтому старшеклассники и студенты отправлены на дистанционное обучение до конца марта.



Европа сегодня снова в зоне риска, несмотря на внушительный уровень вакцинации, большое количество бустерных прививок и мощной кампании по инъекциям детям и подросткам. Уже к весне коронавирус рискуют подхватить 50% жителей. Такие данные предоставила ВОЗ в середине января.



Западная Европа (Франция, Италия, Нидерланды и Германия) сообщают о рекордах показателей заражения с конца прошлого года. 18 января в Германии зафиксировано 74 тыс. заново инфицированных граждан. В Польше к середине февраля прогнозируют 60 тыс. заражений коронавирусом в день - в 6 раз больше сегодняшних показателей.



Несмотря на недовольство граждан, определенное число европейских стран вынуждено принимать соответствующие меры. Уровень заболеваемости очень высок даже в тех странах, где он идет на убыль, как в Великобритании. Сертификат вакцинации от COVID-19 все еще должен требоваться при посещении театров, ресторанов и баров, а также при международных путешествиях.



В ЮАР же, откуда пришел «Омикрон» и в Великобритании, которая первой перенесла волну заболевания - спад заражений. К концу декабря в ЮАР зафиксировано на 1/3 меньше случаев заболеваемости по сравнению с началом месяца. В Великобритании число в менее 100 тыс. заразившихся граждан остается стабильным на протяжении 3-х последних недель и продолжает уменьшаться.



Уровень заболеваемости падает в Нью-Йорке и других северо-восточных штатах США. (9 января - 40 тыс. в день, а к началу этой недели – 28 тыс. ежедневно).



Эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото говорит, что несмотря на то, что инфекция с «Омикроном» быстро распространилась, сейчас число заболевших быстро уменьшается. В Японии в тех местах, где заболеваемость еще недавно росла, сейчас она сокращается. Харука также отмечает, что в странах с бустерной вакцинацией заболеваемость скоро может пойти на убыль. Опасение вселяют страны с низким уровнем вакцинации и небольшим уровнем доходов. Не известно, как поведет себя «Омикрон» на их территории.



Специалисты вновь отмечают, что пандемия не уйдет, пока по всей планете не будет максимального количества привитого населения. Сейчас этот процесс является очень нестабильным. Как сообщает британская научно-аналитическая компания Airfinity, в марте текущего года истечет срок годности у 241 млн доз вакцины против COVID-19, которые приобрели страны G7 и ЕС. Таким образом, эти вакцины останутся без применения. ЮНИСЕФ, в свою очередь, сообщает, что в декабре ушедшего года небогатым странам пришлось отказаться от более чем 100 млн доз вакцины из-за недолгого срока их хранения.

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