На выборах-2024 снова могут сразиться Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

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18 января 2022, 23:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

До 2024 года ещё далеко, но в США уже задумываются о том, какие будут грядущие выборы президента.

Благодаря отсутствию, по мнению многих людей, должной решительности у Байдена, он едва ли станет лидером снова. Аналитики полагают, что в большую политику может вернуться Дональд Трамп, рейтинг которого сейчас поднимается. Но кто же тогда станет кандидатом от Демократической партии? Очевидно, что госпожа Клинтон. Хиллари Клинтон, по мнению экспертов, может снова вернуться на тропу политической борьбы и бросить вызов своему давнему оппоненту из республиканцев. Вот только какими будут на этот раз дебаты Хиллари-Дональд - пока неизвестно.

Аналитики сходятся в одном. Из-за низкого рейтинга и невероятной слабости, действующему лидеру США вряд ли дадут участвовать снова, а если даже он и захочет, то возможно, проиграет сразу. Байден во главе страны показал себя крайне неэффективным. А вот Трамп наоборот – «воскрес и вознёсся», в глазах людей стал более популярным. Впрочем, демократы тоже не желают Байдена видеть руководителем. Либеральный канал CNN назвал госпожу Клинтон «надеждой» Демократической партии. В газете The Wall Street Journal солидарны с позицией насчёт Хиллари Клинтон. Они считают, что она могла бы заменить Джо Байдена в качестве кандидата в главы государства и заполнить «вакуум лидерства».

Рейтинг Дональда Трампа и Республиканской партии США продолжает расти едва ли не по дням. Бывшего американского лидера уже многие называют достойным и лучшим, в отличие от его оппонента из демократов. Согласно данным опроса, проведённого организацией TIPP, лишь 22% американцев хотели бы видеть Байдена в качестве кандидата в президенты. При этом, демократов, поддерживающих лидерство «мистера Джозефа», не наберётся и 37%.

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