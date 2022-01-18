Дёрст: миллионер – убийца

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18 января 2022, 22:38 Антон Дубровский, Журналист Источник: Новая газета

Когда-то в газетах Советского Союза были рубрики, посвященные миру капитала. В те времена в одной из этих рубрик могла быть опубликована ужасающая история американского миллионера Роберта Дёрста. Его преступления позже стали сюжетами художественных фильмов «Все самое хорошее», «Пропавшая жена Роберта Дерста» и документального фильма «Тайны миллиардера».

Роберт Дёрст - американский миллионер. Он был наследником нью-йоркского магната Сеймура Дёрста, главы одной из старейших семейных компаний в области коммерческой и жилой недвижимости в Нью-Йорке, существовавшей с 1915 года. Парадоксально, что свою жизнь он окончил 10 января 2022 года в больнице города Стоктон, медицинском учреждении департамента исправительных учреждений Калифорнии, в возрасте 78 лет. За его именем тянутся следы многих кровавых преступлений. Но миллионы долларов позволяли Дёрсту в течение многих лет избегать наказания. Он пользовался помощью лучших адвокатов и только к концу жизни его удалось осудить за одно из преступлений. 15 октября 2021 года Роберт Дёрст был приговорён к пожизненному заключению за убийство Сьюзан Берман.

Дата рождения Роберта Алан Дёрста - 12 апреля 1943 года, место рождения - Нью-Йорк. Он был старшим ребенком в семье. Его дед по отцовской линии эмигрировал в 1902 году из Польши. Он был портным, но именно он дал начало семейному бизнесу. Роберт с детства доставлял беспокойство членам своей семьи своим неадекватным поведением.

Его брат Дуглас, который впоследствии и возглавил семейную империю в 2015 году, сказал в интервью New York Times: «Боб не способен говорить правду. Он настоящий психопат, вне всяких эмоций».

В семь лет мать Роберта покончила жизнь самоубийством, и это событие, по его словам, оставило в нем глубокую рану, хотя брат Дуглас утверждал, что это говорилось для того, чтобы вызвать сочувствие суда. Чтобы справляться с вспышками гнева, Роберт был вынужден консультироваться у психиатра. Дёрсту еще с 10 лет ставили диагнозы от шизофрении до синдрома Аспергера, но судом он был признан дееспособным.

С Сьюзан Берман, за убийство которой он наконец-то получил пожизненное заключение, он познакомился в 1965 году, когда, после окончания Университета Лихай в Вифлееме, поступил в аспирантуру Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Сьюзан была начинающей писательницей. Их сблизила общая трагедия смерти матерей (мать девушки также покончила жизнь самоубийством). Кроме того, в 12 лет она потеряла и отца. Их теплые отношения установились на долгие годы.

Именно Сьюзан Берман после убийства его первой жены и, фактически, первой смерти, связанной с его именем, была защитницей Роберта от обвинений в убийстве жены.

На Кэтлин МакКормак, жившей в одном из их домов и их соседке из семьи католиков, он женился в 1973 году. Ей было всего 19 лет, а ему 28.

Молодожены переехали в Вермонт. Там Дёрст открыл магазин здоровой пищи. Год спустя он вернулся в Нью-Йорк и вернулся к семейному бизнесу. Но с семейным бизнесом не получилось. Экстравагантные выходки и неадекватное поведение все более отдаляли его от отца, братьев и сестер. Роберт вышел из семейного дела и получил 65 миллионов долларов. Одновременно распался и первый брак. А в 1982 году в газете Daily News появилось объявление о пропаже Кэтлин с обещанием вознаграждения в размере 100 тысяч долларов за информацию о ней.

За месяц до своего исчезновения Кэтлин зафиксировала в больнице Нью-Йорка побои со стороны мужа. А семья девушки обвинила Роберта в том, что он заставил ее сделать аборт. Тело Кэтлин Маккормик так и не нашли. Дёрст же сообщил об исчезновении своей жены в полицию только через 5 дней, и вышел из этой истории сухим из воды. А в 1990 году Роберт заявил, что жена просто бросила его и добился развода.

В 2000 году Дёрст женился на Дебре Ли Чаратан. Она занималась его финансами и стала наследницей его состояния.

И в этом же 2000 году в своем доме погибла Сьюзан Берман. Она была найдена с пулевым ранением в голову. Как раз перед ее убийством возобновилось дело об исчезновении Кэтлин МакКормик.

Суд по делу об убийстве Берман состоялся только в 2020 году, хотя Дёрст был арестован в 2015-м. Прокуратура считала, что Дёрст застрелил Берман, потому что она помогла ему скрыть убийство Кэтлин, но потом решила все рассказать. Старый друг Дёрста, Ник Чавин, сообщил что как-то в разговоре тот признался в убийстве Берман. В суде заслушали 80 свидетелей и рассмотрели около 300 вещественных доказательств.

В 2001 году в Галвестоне, выстрелом в голову, был убит 71-летний Моррис Блэк, бывший торговый моряк. Фигурантом этого дела также стал Роберт Дёрст. Подробности дела ужасающи, но на суде в 2003 году он вновь был оправдан, благодаря искусным адвокатам.

Финал этой горькой истории необычен. В 2015 году режиссер Эндрю Джареки снял о Дёрсте 6-серийный документальный фильм. Странно, что Дёрст согласился сниматься и дал, в итоге, 20-часовое интервью. В конце интервью Джареки предъявил Дёрсту два документа. Один — 1999 года, письмо Берман от Дёрста, а второй — записка в полицию Лос-Анджелеса, в которой анонимно было указано, где найти тело. Оба документа были написаны одним человеком и с одинаковыми ошибками, что подтверждало виновность Дерста в убийстве Берман. После интервью Дёрст зашел в ванную, с не выключенным беспроводным микрофоном и сказал: «Что, черт возьми, я сделал? Убил их всех, конечно».

Съемочная группа сообщила в полицию о признании в убийстве. Роберта Дёрста арестовали за несколько часов до выхода в эфир. Пандемия отсрочила финал, но Дёрста признали виновным в убийстве 1-й степени. Он был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. После этого он заболел COVID-19 и перед смертью перенес несколько тяжелейших операций. Вот такая карма.

Есть еще один парадокс в этой истории: единственная судимость миллионера может быть снята по законам штата Калифорния. Дёрст успел подать апелляцию, но ее так и не успели рассмотреть. При рассмотрении апелляционный суд может ее отклонить, но одновременно приказать суду 1-ой инстанции отменить приговор. К сожалению, для семьи его пропавшей жены Кэтлин МакКормак-Дёрст, правосудие не осуществилось и через 40 лет. Дёрст так и не дожил до суда.

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