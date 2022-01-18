Алиса в стране чудес Российской системы образования

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18 января 2022, 21:34 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: YouTube

Необходимо признать, что из-за ситуации вокруг вундеркинда Алисы Тепляковой, которая в девять лет поступила в МГУ возникло несколько проблем:

1. Эта ситуация высветила изъяны системы средней школы и высших учебных заведений, которая​ не способна объективно оценивать зрелые знания на уровне убеждений, практических, логических и творческих навыков в рамках обучаемых предметов.​ В частности, этими изъянами могут воспользоваться​ родители, занимающиеся сутяжничеством​ и за небольшое время обеспечить аттестатом​ зрелости своих талантливых детей, не имеющих достаточного уровня социального интеллекта в силу возраста. Вот такие чудеса российской системы образования! Алиса оказалась в этой стране чудес! А кто волшебник? Папа - волшебник, а также её одарённость.​

В результате, пресс-служба МГУ сообщила, что семья Тепляковой оказывает на факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова «беспрецедентное информационное давление». В пресс-службе ВУЗа указали, что из-за конфиденциальности персональных данных университет не может представить объективную картину происходящего, чем злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых.

По сути своей, МГУ стало жертвой системы средней школы. И МГУ в правовом плане ничего не оставалось делать как принять вундеркинда на платной основе. Не было оснований не принять. МГУ как бы вляпалось​ в это дело.​

2. Само МГУ, в лице его ректора, сильно переживают не за девочку-вундеркинда, а за имидж МГУ и мощную огласку​ в СМИ, которую професионально​ было организовано отцом-сутяжником Алисы Тепляковой. Поэтому МГУ должен принять какие-то меры и мотивы этих действий не будут связаны с переживаниями за девочку-вундеркинда.​ Именно поэтому руководство МГУ в лице ректора заявило, что будет делать все для достойного обучения девятилетней студентки Алисы Тепляковой.​

Иного и быть не может! Представьте себе девочка-вундеркинд будет отвергнута​ МГУ. Как это оценят в обществе!?​ Это риск для МГУ и его имиджа! МГУ вляпалось и точки возрата нет!​

Поэтому сейчас делается всё, чтобы в обществе не говорили плохо об​ МГУ.​

При этом необходимо отметить, что сильно разнятся ситуационное мнение Садовничего, вызванное мощной оглаской СМИ, и объективные мнения педагогов МГУ, которые обучают девочку-вундеркинда. Понятно, что установка от ректора дана и поэтому преподаватели должны каким-то образом достойно обучать​ эту девочку. Они должны стараться, но как это сделать? При этом важно, чтобы у девочки Алисы хватило сил и здоровья.​

3. Что делать педагогам Алисы Тепляковой? Особенно тем, которые имеют честь педагога и не желают заниматься авантюризмом в условиях когда в нашей системе образования не развиты​ индивидуальные подходы к одарённым детям? Лед​, конечно, тронулся, но нужно много времени для разработки такой​ системы​ для одарённых детей в высшей школе. А Алиса ждать не может. У неё пауза.​ ​

Поэтому было направлено письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором в начале профессор Асмолов советовал приостановить обучение Алисы. Письмо было подвергнуто серьезному анализу и в СПЧ, и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В частности, во время обсуждения у омбудсмена возникло предложение сформировать для Алисы индивидуальный учебный план.​

Судя по всему, в настоящий момент рассматривается вопрос о создании комиссии, которая рассмотрит вопрос о путях дальнейшего получения образования девочки и сохранения ее психологического здоровья.​

Но Алиса ждать долго не может. Она и её родители мечтают осилить МГУ за два года!​ ​

А может произойдут чудеса?! И Алиса, наконец-то окажется в стране чудес и через пару лет, то есть, тогда,​ когда ей станет 11 лет получит диплом о высшем образовании​ и МГУ наконец-то успокоится? Увы!​ Вряд ли. В семье Тепляковых зреет ещё несколько вундеркиндов.​

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