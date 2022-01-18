Иностранцам запретят обращаться к суррогатным матерям из России

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18 января 2022, 19:44 Антон Дубровский, Журналист Источник: Известия

В феврале Госдума, по инициативе членов партии «Единая Россия», может принять новый закон. Суть закона – запрет для иностранцев пользоваться услугами суррогатных матерей из России. Причина этого решения - частые случаи гибели таких детей. Специалисты уже сравнивают этот закон с «законом Димы Яковлева», который начал действовать с 1 января 2013 года и установил запрет на усыновление россиян для всех граждан США. Это произошло после того, как были объявлены санкции по отношению к ряду российских компаний и граждан. Эксперты также считают, что, если бы у россиянок были возможности зарабатывать деньги более уважаемым и цивилизованным способом, то они не занимались бы суррогатным материнством.



Госдума также собирается ввести обязательное получение российского гражданства детьми, если они вынашивались или появились на свет суррогатной матерью на день вступления в силу этого закона.



Стоит отметить, что Россия является одной из стран, в которой суррогатное материнство разрешено. При этом, в Великобритании это возможно на бесплатной основе для исключения возможности использования ребенка в качестве товара. Во Франции, Австрии, Италии, Германии, Швейцарии и странах Прибалтики такое материнство запрещено.



Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что этот законопроект поможет защитить таких детей и репутацию нашей страны.



Нина Останина, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей, в свою очередь, замечает, что «пандемия вскрыла ряд случаев гибели детей, которые были рождены для иностранцев суррогатными матерями из России».



Создатели закона, среди которых два вице-спикера Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова, поясняют, что к созданию законопроекта их подтолкнули известные факты убийств российских детей. Примеров подобных трагедий достаточно.



Существуют и случаи, когда дети попадали к международным бандам педофилов, которые потом продавали их в сексуальное рабство. По одному из таких случаев в 2013 году в США прошел суд. Виновному, получившему ребенка от русской суррогатной матери, дали 40 лет тюрьмы и штраф в $400 000.



Другие фракции Госдумы поддержали законопроект «Единой России». Зампред партии ЛДПР Ярослав Нилов называет еще одну страшную причину усыновления иностранцами российских детей: эти дети становятся донорами органов для других детей. КПРФ и «Справедливая Россия» также высказались «За» новую инициативу.



В свою очередь, зампред объединения справороссов Валерий Гартунг называет суррогатное материнство «очень деликатным вопросом».



Возвращаясь к «закону Димы Яковлева» и его сравнению с новой инициативой, политтехнолог Дмитрий Фетисов видит в новом законопроекте и политический подтекст.



Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ Владимир Серов также отметил, что законопроект можно поддержать и добавил, что, помимо печально известных случаев, он может привести и другие примеры судеб усыновленных детей.



«Есть и обратные примеры, когда малыши чувствуют себя там лучше, чем у наших родителей. Но, безусловно, в целом, они более ущемлены там в своих правах. Поэтому, так как мы запретили усыновлять российских детей, было бы закономерно принять и это решение. Я бы такой законопроект поддержал», — сказал Серов.



Источник: Известия.











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