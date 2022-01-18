Генерал Бужинский: гарантией мира на Донбассе станут размещенные там на легитимной основе российские войска

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18 января 2022, 17:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

В настоящее время ведется информационная подготовка к продвижению сил НАТО на украинскую территорию: альянс намеревается оккупировать Украину, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Чуть ранее Владимир Путин поручил правительству «в месячный срок» принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из республик Донбасса, и прежде всего речь идет об участии этих товаров в госзакупках «наравне с российскими». В российском экспертном сообществе полагают, что это может являться предтечей признания Россией ДНР и ЛНР.

«Важно не столько само признание, но и то, что за этим последует, - сказал «АН» вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Центра политических исследований РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. - На мой взгляд, признание ДНР и ЛНР – это самый гарантированный способ прекращения войны на Донбассе. А вот продолжением этого признания может быть, например, размещение там российских войск по абхазскому и южноосетинскому варианту, о чем можно заключить соответствующие межгосударственные договоры, - и тогда всё будет очень серьезно».

Генерал считает, что при таком раскладе война на Донбассе будет прекращена, поскольку «гарантией мира» станут размещенные там на легитимной основе российские войска. Естественно, в этом случае мы получим «очередной пакет» мощных санкций, так что здесь надо все очень хорошо «просчитать», добавил военный эксперт.

В своем выступлении Вячеслав Володин отметил, что задача России – не допустить «страшной трагедии», и мир как никогда близок к ней. «России есть чем ответить - но к каким это приведет последствиям», - предупреждает мировое сообщество председатель Госдумы.

«Что касается военно-технических ответов, - продолжает Евгений Бужинский в разговоре с «АН», - то, возможно, начнется форсированное строительство систем типа «Посейдон», которые смогут несколько отрезвить наших визави из США, или, возможно, будут представлены некие абсолютно новые и удивительные образцы вооружений, о чем недавно, кстати, и говорил наш президент».

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