О попытках спасти «лицо нации» в Казахстане

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18 января 2022, 16:58 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Наконец-то бывший лидер Казахстана господин Назарбаев появился в медийном пространстве хотя бы в формате видеообращения. Понятно, что главной целью этого «спектакля» было показать, что елбасы жив, здоров и поддерживает все меры по наведению порядка в стране и реформам, предпринимаемым президентом Токаевым.

Возникают самые серьезные сомнения в правдивости слов Назарбаева. Все предыдущие факты и сведения говорили о том, что елбасы с семьей и узким кругом приближенных ему лиц в начале января 2022 года после посещения родной деревни Шамалган вывезли на специальных правительственных автомашинах в соседнюю Киргизию, а оттуда частными самолетами доставили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Косвенным подтверждением этой версии служит и прозвучавший после подавления бунта телефонный звонок его дочери из Дубая.

Да и обстановка в месте видеообращения Назарбаева скорее напоминает гостиничный номер, где на фоне четырех флагов Казахстана бывший лидер сидит за пустым столом с небольшими настольными часами и голыми стенами помещения, совсем не похожа на отстроенный им ранее помпезный президентский дворец. По его сообщению, получается, что в те трагические для страны дни, когда совершались массовые убийства и погромы в Алма-Ате и других городах Казахстана, лидер нации находился в столице Нур-Султане и хранил молчание. Это вряд ли, при всей его осторожности, если не сказать, трусости, Назарбаев не мог бы так пассивно наблюдать за крушением создаваемого им 30 лет государства. Он бы выступил хоть с каким-то обращением к нации.

Поскольку этого события не произошло и только вмешательство иностранного воинского контингента ОДКБ остановило массовые беспорядки и акты насилия в стране, то его нынешнее обращение непонятно откуда как бы постфактум выглядит очень неубедительным, если не сказать лживым. Не совсем понятен и прозвучавший в видеообращении тезис о «заслуженном отдыхе» Назарбаева на постах председателя Совета национальной безопасности и лидера правящей партии «Нур-Отан». Какой же это пенсионер, если он контролировал два важнейших ключевых поста в стране и без его согласия не принималось ни одно кадровое или другое важное решение в политике и экономике? Вокруг Токаева до последнего времени оставался тесный круг высших должностных лиц из числа родственников елбасы, больше половины государственных и крупных частных предприятий Казахстана контролировала именно семья Назарбаева. Все это связывало нового президента по рукам и ногам и даже привело к попытке его свержения в ходе январского 2022 года мятежа не без помощи национальных спецслужб.

Выступление Назарбаева по видеосвязи можно рассматривать лишь как попытку сохранить его лицо, пускай и бывшего, лидера нации в глазах народа и остановить процесс очистки госаппарата и крупных частных предприятий от засилья его родственников.

Теперь Токаеву предстоит трудная и длительная работа по консолидации казахстанской элиты и силовых структур вокруг себя уже без плотной опеки со стороны Назарбаева. Скорее всего, его, как и большинство казахстанцев, устроит новый действительный статус пенсионера Назарбаева, где бы он сейчас не находился. Возвращаться в страну, где повержены его статуи и памятники, под судом и следствием оказались часть его родственников, бывшему елбасы в ближайшее время небезопасно.

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