В Сербии хотят поменять конституцию ради интеграции с ЕС

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18 января 2022, 12:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

16 января на территории Сербии состоялся референдум, посвящённый поправкам к конституции. Нынешние власти страны намерены изменить законодательство в области правосудия, чтобы привести его в соответствие с европейскими нормами. Аналитики уже называют это «курсом на Евросоюз». Но оппозиция выступает решительно против и обвиняет власти в поспешности. По мнению оппозиционеров, данный референдум организован «на скорую руку». Более того, следующим изменением конституции может стать исключение из её преамбулы положения о принадлежности Косово. Фактически, это будет означать признание независимости косоваров, хотя ещё недавно в Белграде утверждали обратное.



Главная цель референдума – сделать правосудие более независимым от политики и привести в соответствие с нормами ЕС. К слову, в это объединение Сербия уже давно мечтает попасть. Судей и прокуроров предлагается избирать не в местном парламенте, а на соответствующих Советах, как прокурорских, так и судейских. По идее, эти Советы должны быть независимыми. Президент страны и лидер Прогрессивной партии Александр Вучич предупредил, что в случае провала референдума, об интеграции с ЕС можно забыть. Глава государства также отметил, что интеграция может быть очень важной для иностранных инвесторов, и лучше бы изменениям скорее вступить в силу. Премьер Ана Брбабич вообще призналась, что проголосовала «за», и тем самым выполнила свой гражданский долг.



В оппозиции, как и было упомянуто выше, референдум обругали и обвинили его в поспешности. На самом деле объявлено о нём было только 30 ноября. Вынесенный на него вопрос, по мнению аналитиков, звучит не особо конкретно. «Согласны ли вы на утверждение акта об изменении конституции Сербии?» А ведь граждане так и не успели внимательно всё изучить. Оппозиция также обвиняет власть в обеспечении позитивного исхода референдума. Тогда же, в конце ноября 2021 года, сербский парламент принял новый закон, отменив прежние положения о явке в 50 и более процентов. Теперь для успеха референдума достаточно большинства от любого числа участников.



Косово тоже оказалось вовлечено в процесс. Как всегда, правительство Приштины среагировало враждебно. Оно наотрез отказалось организовывать на своей территории участки для проживающих там сербов с сербским гражданством. Не помог даже настойчивый призыв ведущих европейских государств, которые обратились к властям Косово с требованием позволить ОБСЕ организовать для косовских сербов голосование на референдуме.

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