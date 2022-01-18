В Москве скоро будут пробки из одних такси?

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18 января 2022, 10:00 Александр Саргин

Фото: Александр Саргин

И колесят одни такси по улицам Москвы, и скоро станут в один ряд и загудят, увы…

Когда раньше рядом со мной на светофоре останавливалось одно-два такси (да, в Москве были и такие времена!), я не обращал на них внимания. Когда стали останавливаться три-пять – стал обращать, тем более, помимо этого, они нередко шли по левому ряду со скоростью 40 км/час. В этом случае сначала им сигналишь фарами – ноль внимания. Потом нетерпеливо звуком – тоже никакой реакции. Тогда по мере возможности обгоняешь справа и, поравнявшись, даешь длительный звуковой сигнал, мол, тупень, уступай крайний рад! И видишь там либо искренне удивленное лицо приезжего из солнечной Средней Азии, либо каменный лик джигита с черной бородой.

То есть когда на светофоре рядом со мной стали останавливаться три-пять таксомоторов, я не просто начал что-то подозревать, а это начало реально бесить! Такой вот почему-то нарисовался, мягко говоря, переизбыток. Справедливости ради скажу, что среди приезжих таксистов иногда видишь умелое вождение, когда люди ездят четко соблюдая правила. Но таких все же очень мало. И хлеб всех их очень нелегок.

И вот 8 января, в 11:14, на Сухаревке, на светофоре рядом со мной остановились более 10 такси. Объектив в айфоне не настолько широк, и на фото всю прелесть этого знаменательного момента оценить, конечно, трудно. Несмотря на то, что стояли длинные зимние выходные, показалось, что внезапно наступила золотая осень – так всё пожелтело! Однако это были не листья, упавшие с деревьев, а сплошные московские такси с водителями-гастарбайтерами.

Ну что тут хочется сказать? Во-первых… нет, «во-первых» не будет, ибо там нецензурно! А во-вторых, больше такси, хороших и разных, преимущественно, конечно, желтых – для имитации золотой осени суровой зимнею порой! Только потом не надо удивляться, когда человек выходит из джипа и стреляет в таксиста-азиата (хорошо, из травмата, а не из огнестрела), который тупо встал на аварийке перед светофором, а если его объезжать слева через «сплошную», то придет штраф. И не надо удивляться, когда таксист не уступает дорогу автобусу, после чего происходит ДТП, в котором пострадало 12 человек. Да мало ли!..

И – да. Хорошо все-таки, когда нет дефицита! Наступило такое счастливое время, когда «ловишь» в интернете такси – и оно тут как тут, да еще и с колоритным товарищем за рулем. Какой у него стаж, как он водит – это выясняется экспериментальным путем в процессе поездки. Только я немного удивляюсь нашим девчонкам, которые после загула в ночных клубах спокойно садятся в такие повозки: ведь были соответствующие случаи, ой, были!.. Но – ладно, нагнетать не буду, ибо не все же в такси такие.

Но сбудется ли моя мечта, когда где-то на Сухаревке, а может, и на Лубянке, Таганке, Ордынке или Рязанке рядом со мной на светофоре остановятся 100 такси? Вот это будет картина маслом, это будет рекорд и просто красота! Вот только жаль, что у айфона объектив не такой широкий, и не получится передать всю прелесть такого знаменательного момента!.. Но уж на слово-то вы мне тогда поверите, земляки?..

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